Dave Matthews Band é atração de novo festival em SP e no Rio

Vem aí um novo festival de música, o Summer Break, um inédito festival com um line up que mescla nomes de peso da música e vem para entrar no calendário das pessoas e dos artistas nacionais e internacionais. O Summer Break Festival será realizado em dezembro, celebrando o início do verão com boa música. Em São Paulo no dia 7 de dezembro no Campo de Marte e no Rio de Janeiro em 8 de dezembro na Praça da Apoteose, a edição de 2013 já tem todas as atrações confirmadas.

Atração principal em ambas as noites, a Dave Matthews Band é famosa por suas grandes performances ao vivo e é a banda que mais vendeu ingressos no mundo na última década. Vencedor de Grammy, o grupo vai apresentar ao público os sucessos da carreira e as canções do novo álbum Away From The World, eleito pela Rolling Stone como um dos 50 melhores de 2012. O rock alternativo do Incubus terá espaço garantido no palco do Festival, enquanto os fãs do melhor do reggae poderão curtir o som do SOJA.

Além das apresentações no Summer Break Festival, Dave Matthews Band tem apresentação marcada em Porto Alegre (Pavilhão da FIERGS) no dia 11 de dezembro, com a participação especial do SOJA.

Como representante da música nacional dentro do festival teremos O Rappa, uma das mais respeitadas e cultuadas bandas do cenário da música brasileira. A performance sempre intensa dos cariocas deve levantar o público com seus grandes sucessos. O festival em São Paulo começa com a apresentação da banda Nem Liminha Ouviu e seu rock que mostra releituras criativas, resgatando canções dos anos 80 e 90.

SERVIÇO:

SUMMER BREAK FESTIVAL

Dia 07 de dezembro de 2013

Campo de Marte – SP

Av. Santos Dumont, 2.241 – Santana, São Paulo

Ingressos: R$ 140 a R$ 650

Central de Vendas Tickets For Fun: 4003-5588