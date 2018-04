Dave Grohl vai ser baterista de banda no filme 'Os Muppets'

Carolina Cassola – Território Eldorado

Dave Grohl vai mergulhar no mundos dos fantoches nas telonas em 2011. O vocal e guitarristado Foo Fighters está confirmado para integrar o elenco de “Os Muppets”, previsto para estrear no Natal do ano que vem.

Segundo site NME, o ex-Nirvana será o baterista da banda dos personagens infantis, no lugar de Animal, que estará internado em uma clínica para controlar a sua famosa raiva.

Os atores Jack Black, Billy Crystal, Jean-Claude Van Damme, Zach Galifianakis, Ricky Gervais e até Lady Gaga também estarão no longa produzido pela Disney.

O ator Jason Siegel, da série “How I met your mother” e filmes como “Eu te amo, cara” será o roteirista, ao lado de Nicholas Stoller, além de protagonizá-lo. A direção ficará por conta de James Bobin, criador do seriado “Flight of the conchords”.

Sucesso entre as décadas de 50 e 90, os “The Muppets” foram criados pelo norte-americano Jim Henson. Os bonecos já estrelaram diversas séries, filmes e especiais de televisão, além de produções para o cinema. Eles aparecem na forma de animais, humanóides, extraterrestes, monstros e até criaturas inventadas. Miss Piggy, Caco, Gonzo, Garibaldo e Rizzo são algum dos personagens mais conhecidos.



Vocal do Foo Fighters será baterista no filme dos Muppets. (Divulgação)