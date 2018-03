Dave Grohl libera audição de música com Paul McCartney

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Uma das faixas do documentário Sound City, filme que conta a história de um dos estúdios de gravação mais conhecidos da Califórnia, nos Estados Unidos, foi divulgada na internet.

A música é Cut Me Some Slack, e foi feita em parceria com o ex-baixista do Nirvana, Krist Novoselic e conta com os vocais de Paul McCartney.

O documentário Sound City foi dirigido e produzido pelo vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl. Nesse estúdio gravaram importantes nomes do rock como: Kurt Kobain, Tom Petty e Neil Young.