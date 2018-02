Dave Grohl expulsa fã durante show do Foo Fighters em Londres

Luciano Borborema – Território Eldorado

Uma apresentação da banda Foo Fighters em Londres foi interrompida após um fã começar uma briga em frente ao palco. O vocalista Dave Grohl parou a apresentação e falou com o homem encrenqueiro.



Dave Grohl do Foo Fighters. (Divulgação)



Veja também:

– CDS RECOMENDADOS: O gigante chamado Dave Grohl

“Você não vem ao meu show para brigar”, disse Grohl. “Quem está brigando agora? É aquele cara com a camisa listrada. Ei, idiota, olhe para mim, caia fora do meu show imediatamente.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o homem deixar o local, o vocalista do Foo Fighters falou que quer que as pessoas compareçam aos shows da sua banda para dançar e se divertir.

Nessa apresentação, a banda que divulga seu novo trabalho de inéditas: Wasting Light contou com as participações especiais de Lemmy, do Motörhead e Roger Taylor e Brian May, do Queen.