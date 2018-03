Dave Grohl do Foo Fighters faz cover do ABBA

do Território Eldorado

Enquanto a banda norte-americana Foo Fighters segue em pausa por tempo indeterminado, Dave Grohl aproveita para focar no documentário Sound City, dirigido e produzido por ele.

Apesar disso, ele anda arrumando tempo para ‘inventar’. A última dele é uma versão para a música I’m A Marionette, do ABBA. A gravação conta com a participação da banda sueca Ghost. Na canção, Dave Grohl toca bateria.

Para divulgar o documentário Sound City, o roqueiro montou uma nova banda. Batizada de The Sound City Players, o grupo conta na sua formação com: Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, do Nirvana, Krist Novoselic e Pat Smear, John Fogerty, do Creedence Clearwater Revival, Taylor Hawkins, do Foo Fighters e Brad Wilk, do Rage Against The Machine.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme conta a história de um dos estúdios de gravação mais conhecidos da Califórnia, nos Estados Unidos, que recebeu artistas como Kurt Kobain, Tom Petty e Neil Young. Semanas atrás, o roqueiro divulgou novo trailer do documentário.