Dave Grohl deverá voltar a tocar bateria no Queens of The Stone Age no disco novo da banda

Se você pensava que ficaria sem ver Dave Grohl por algum tempo no meio musical, enganou-se redondamente. O líder do Foo Fighters, que anunciou em outubro uma pausa por um tempo indeterminado da banda, deverá ser o baterista do novo disco do Queens of The Stone Age, previsto para ser lançado em 2013. A informação foi dada por ninguém menos que Josh Homme, vocalista e dono do QoTSA. Em entrevista à britânica BBC Radio 1, ele disse que o ótimo baterista Joey Castillo deixou o grupo e que considerava Grohl “o único homem” para a gravação do novo trabalho.

É o retorno de Grohl ao QoTSA, já que ele gravou o sensacional “Songs for the Deaf”. O álbum, lançado em 2002, é considerado o melhor da banda de Josh Homme por muitos fãs.

Não foi somente no Queens of The Stone Age que Grohl e Homme tocaram juntos. Eles também formaram, ao lado de ninguém menos que John Paul Jones (baixista do Led Zeppelin), o elogiado projeto Them Crooked Vultures.

Além da entrevista de Josh Homme à BBC Radio 1, as páginas do QoTSA no Twitter e no Facebook vieram recentemente com fotos que traziam o nome “Dave” na mesa de som do estúdio da banda.

A volta do ex-Nirvana ao Queens of The Stone Age deve trazer coisa boa aos fãs. Fica a torcida também para que ele venha ao Lollapalooza 2013, já que o grupo é um dos nomes principais escalados para tocar no festival, em São Paulo, em março do ano que vem.