Da série 'Verdades Absolutas' – pensamentos e ponderações inúteis

Marcelo Moreira

– Fuja correndo de qualquer barulho que tiver a marca de coisas inomináveis como Bonde do Rolê, Madrid e Cansei de Ser Sexy. São muito ruins.

– Por falar em barulho, só para relembrar: música eletrônica é barulho e DJ não é músico, só um DJ. DJ pode ter formação musical e saber tocar algum instrumento, mas quando está “discotecando”, ele não está tocando, apenas “discotecando”. Misturar sons e mixá-los no computador não o torna “compositor” ou “artista”. Ou seja, é um apertador de botões e um tocador de CDs. Nada mais.

– A figura de Raul Seixas é muito maior do que sua música, o que deveria envergonhar qualquer artista…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Uma campanha contra bandas que tocam covers (versões de músicas de outros artistas) pelo Facebook está crescendo, adicionando o bordão “Som próprio é o bixo (sic)”. Será que não passa pela cabeça de quem encampa esse tipo de bobagem que a maioria do público pode não querer ouvir som próprio de bandas geralmente bem ruins? Não quer ouvir covers? Então não vá ou mude o canal.

– Os Mutantes são a banda mais superestimada da história da humanidade.

– Quem gosta de Legião Urbana se contenta com muito pouco.

– Chamar Renato Russo de “poeta” é ofender qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência.

– Quem gosta de Los Hermanos se contenta com menos do que nada.

– Se ouvir alguém criticando artistas de classic rock que vêm ao Brasil com os batidos argumentos “deveriam estar aposentados”, “só estão aqui para tomar dinheiro” e outras estultícies do gênero, apenas lembre-o: ele acha o mesmo de gente como Paul McCartney e B. B. King, por exemplo? Em seguida, atire-o em um bueiro (no sentido figurado, pelamordedeus…).