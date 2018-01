Curitiba recebrá Blind Guardian, Grave Digger e Iced Earth

da equipe Combate Rock

As reivindicações deram resultado. Curitiba vai receber três atrações internacionais do heavy metal até o mês de abril. Com produção da Negri Concerts e Lamparina Produções, o Iced Earth também se apresentará na cidade de Curitiba, no dia 24 de março de 2012, no Master Hall. A apresentação de São Paulo, que era nesta data, foi transferida para o dia 25 de março, ainda no Espaço Lux, em São Bernardo do Campo. Em abril, é a vez da “Bard’s Night”, que vai colocar Blind Guardian no mesmo palco em 25 de abril, também no Master Hall. As duas bandas tocam em São Paulo dois dias antes.

O Blind Guardian é uma banda de power metal formada na década de 1980 em Krefeld, na Alemanha. Eles buscam inspiração para suas músicas na cultura medieval, nas mitologias nórdica e grega e nas obras de J. R. R. Tolkien. Recentemente, em 30 de Julho de 2010, a banda lançou oficialmente seu novo álbum, “At the Edge of Time”, que será divulgado no Brasil com a turnê. Recentemente, entraram com a música “Sacred Words” no game Sacred II: Fallen Angel.

Os alemães do Grave Digger iniciaram sua carreira no início da década de 80, quando o álbum de estréia “Heavy Metal Breakdown” atingiu as surpreendentes 40 mil cópias vendidas somente na Europa. A sonoridade de Grave Digger se caracteriza por um vocal grave e rasgado, riffs de guitarra pesados e passagens melódicas, principalmente nos refrões.

Uma das principais bandas da Alemanha, foi líder do movimento FWOGHM (First Wave of German Heavy Metal), ao lado de Running Wild e Helloween. Um grande diferencial da banda é o mascote do grupo (presente nas capas dos álbuns desde 1994), com uma capa e capuz negros e máscara, lembrando a figura da Morte.

Já o Iced Earth começou como The Rose na cidade de Indianápolis (EUA), por iniciativa do guitarrista Jojn Schaffer. Em 1988 ele mudou o nome de sua banda para Iced Earth, com o objetivo de acabar com uma duplicidade de nomes que existia no mercado. Aos vinte e seis anos de história e onze álbuns lançados, entre eles clássicos como “Burnt Offerings”, “Something Wicked This Way Comes” e “The Horror Show”, a banda norte-americana agora apresenta seu novo vocalista.

Em agosto deste ano, Matthew Barlow realizou seu último show com a banda na Alemanha, e foi anunciado que sua saída estava confirmada, para poder ter mais tempo com a família. No lugar dele, foi escolhido recentemente o vocalista Stu Block. Junto com essa mudança, a banda promove seu novo álbum, “Dystopia”.

SERVIÇO – ICED EARTH

Data: 24/03 – Sábado

Horário: 21h30

Local: Master Hall

Endereço: Rua Itajuba , 143 – Portão

Informações: (41) 3315-0808

Classificação Etária: 16 anos



INGRESSOS ANTECIPADOS

Pista: R$ 90

Camarote: R$ 140

PONTOS DE VENDA:

Bilheterias do Master Hall

Quiosques shoppings: Mueller, Estação e Palladium

Lojas: Dr Rock, Let´s Rock e Tunel do Rock

Venda online: WWW.diskingressos.com.br

SERVIÇO – THE BARD’S NIGHT

COM BLIND GUARDIAN E GRAVE DIGGER

Data: 25/4 – Quarta-feira

Horário: 20h

Local: Master Hall

Endereço: Rua Itajubá, 143 – Portão

Informações: (41) 3248-1001

Site: www.negriconcerts.com.br

Classificação Etária: 14 anos

INGRESSOS

Pista: R$ 120

Camarote: R$ 200

PONTOS DE VENDA:

Venda online: http://www.diskingressos.com.br