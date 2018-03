Crise total no Metal Open Air, que não tem hora para começar

Marcelo Moreira

Crise total no Metal Open Air, festival de heavy metal programado para este final de semana em São Luís, no Maranhão. Não há horário para que os shows comecem e uma das grandes bandas do festival, a banda inglesa Saxon, cancelou sua participação na última hora – o quinteto e sua equipe deveriam ter embarcado ontem à tarde em Londres para chegar ao Brasil. As bandas Hangar, Venom e Shadowside foram as primeiras a desistir.

Uma nota oficial da banda foi divulgada na manhã de hoje na Inglaterra, e publicada no site oficial da banda. Leia o texto:

“Saxon está triste em anunciar o cancelamento da apresentação no Metal Open Air devido a uma violação grave de contrato por parte dos promotores. Esperamos pelo dinheiro desde o dia 15 de março mas às 14h desta sexta-feira e ele ainda não chegou. Estamos sento tratados com pouco respeito, pois não recebemos nenhuma informação sobre pagamento e contrato. A banda estava de malas prontas mas é impossível viajar sem qualquer pagamento. Estamos muito triste por todos os nossos fãs lá, mas temos a certeza que todos vocês podem compreender que as pessoas têm de trabalhar de forma profissional e cumprir suas obrigações contratuais! Estamos tentando voltar ao Brasil no próximo ano em nossa turnê mundial e fazer um show especial para as pessoas nessa área”.

Sobre a infraestrutura, mais confusão. Muitas atrações sequer foram montadas, e algumas estruturas erguidas, por sua vez, foram desmontadas, segundo funcionários de uma das empresas contratadas para a montagem. Bandas que deveriam tocar pela manhã, como o Headhunter DC, banda baiana, não receberam nenhuma instrução de como proceder, já que não há previsão de os shows começarem. Na mesma situação estão os canadenses do Exciter.

A banda paulista Ratos de Porão, ícone do punk rock brasileiro, ameaça não tocar e parmanece em São Paulo. Pela rede social Twitter, João Gordo, o ovalista reclamou muito de falhas da organização e afirmou que, se a banda não receber as passagens ainda hoje, não embarcará para São Luís, onde teria de tocar no domingo

Veja a mensagem de João Gordo no Twitter:

Atenção fans de @RATOSDPORAO estamos fazendo mó forza pra honrar nosso compromisso e tocar nesse tal de MOA se tudo der certo domingo é noiz. Mas uma coisa é certa NÃO podemos ir a um lugar tão longe sem nossas passagens de volta pra casa em nome do METAL … estamos no aguardo ….

