Creed vem ao Brasil pela primeira vez; grupo fará quatro shows

E+

Divulgação

Ícone do movimento pós-grunge, o grupo Creed anunciou a vinda ao Brasil pela primeira vez. A turnê passará por quatro cidades (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) em novembro deste ano.

Com 17 anos de carreira e mais de 35 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o grupo apresentará alguns dos sucessos que invadiram as rádios nacionais, como My Sacrifice, With Arms Wide Open e One Last Breath.

Clientes Citi, Credicard e Diners poderão participar da pré-venda exclusiva para os shows do Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 20 e 26 de setembro. A venda geral será iniciada no dia 27. Em Porto Alegre e Belo Horizonte não haverá pré-venda. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 20.

A compra dos ingressos poderá ser feita nas bilheterias das casas de shows, pelo site da TicketsForFun ou através do telefon 4003.5588. Confira abaixo mais detalhes das apresentações:

Belo Horizonte: 19/11/12

Local: Chevrolet Hall

Horário: 21h

Ingressos: de R$ 80 a R$ 250

Capacidade: 5.500

Rio de Janeiro: 22/11/12

Local: Citibank Hall

Ingressos: R$ 75 a R$ 300

Capacidade: 8.432pessoas

São Paulo: 25/11/12

Local: Credicard Hall

Ingressos: R$ 40 a R$ 350

Capacidade: 7.064 pessoas

Porto Alegre: 26/11/12

Local: Pepsi on Stage

Ingressos: de R$ 50 a R$ 200

Capacidade: 7.154