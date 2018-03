Correta, Sade faz apresentação morna em São Paulo

Lauro Lisboa Garcia

Além de décadas de espera pela vinda de Sade Adu e a banda que leva seu nome ao Brasil, o público de cerca de 6.400 pessoas que pagou até R$ 850 para vê-la, anteontem no Ginásio do Ibirapuera ainda teve de somar mais 20 minutos de ansiedade.

O atraso, nada elegante para uma britânica que ainda por cima representa a finesse no pop, foi compensado com um show generoso em canções que embalam salas de espera via rádios nostálgicas, como a Antena 1, há mais de 25 anos.

Sade montou um roteiro baseado nos greatest hits (faltou Hang on to Your Love) presentes na recente compilação The Ultimate Collection. Fora de cena durante 10 anos, a banda voltou em 2010 com o fraco álbum Soldier of Love, com canções que (o show comprovou) soam iguais não só entre elas próprias, mas a quase tudo que a banda já fez.

A boa surpresa é que os hits ao vivo vieram com mais potência e som com qualidade técnica muito melhor do que se esperava diante da infame acústica do ginásio.

Visualmente, o show – que chega ao Rio hoje e vai para Brasília na terça – é luxuoso, com iluminação sóbria, de bom gosto, imensas cortinas clássicas, belos vídeos e cenários luminosos projetados sobre telas transparentes que envolviam os músicos em algumas canções e em outras num telão gigante ao fundo, com impecável qualidade de imagem.

Um dos vídeos mais bonitos (uma panorâmica sobre Nova York à noite) foi projetado durante Smooth Operator, quando a plateia se levantou para dançar, levantando o ânimo daquele ambiente de coquetel.

Simpática e visivelmente feliz, Sade – que entrou triunfante em cena, de preto e com os cabelos presos, surgindo do subsolo do palco sobre uma plataforma levadiça – mantém a voz em forma em certos aspectos.

Em canções como Is It a Crime, No Ordinary Love e Pearls (três dos melhores momentos) chegou a níveis altíssimos, afinada e bem projetada, mas falhou em algumas entradas e em canções como The Sweetest Taboo, já com os cabelos soltos e mais bonita num sóbrio vestido longo, saiu fraca.

O papel da cantora corresponde ao de Chrissie Hynde nos Pretenders. Não importa muito se há substituições entre os instrumentistas (como houve nos dois casos), a personalidade do grupo quem afirma são essas mulheres de frente.

Não que os oito músicos de Sade sejam meros coadjuvantes, mas o foco de atenção é sobre a cantora. E a presença de Sade é magnética, embora sua performance seja linear. Vez ou outra ela ensaia alguns passinhos de dança, mas nada que chegue perto de Janelle Monáe e Sharon Jones, duas gigantas do neo soul que arrasaram nos palcos brasileiros este ano.

O problema do show é que é plástico demais, cool demais. As canções novas e menos conhecidas não empolgam. E no geral a gente sai com a impressão de ter ouvido o mesmo muzak se repetindo por duas horas.