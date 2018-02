Cópia Infiel – Ato 2 – Led Zeppelin – Moral e Ética – Parte 2

Luiz Carlos Barata Cichetto – escritor

Crédito da Imagem; Wikimedia Commons

Led Zeppelin era uma banda de gigantes sim. E mesmo achando que Robert Plant com sua voz “falseteada” destoava do restante, ainda assim sempre a considerei como uma banda genial. Bonhan seguramente um dos maiores bateristas do mundo, possivelmente o maior deles; Jones um multinstrumentista de uma capacidade imensa, apesar dessa capacidade ter sido posteriormente contestada por seu ex-companheiro. E Page um guitarrista que conseguia ser praticamente perfeito, beirando a genialidade. Led era quase perfeito em tudo, em criatividade, capacidade musical, coerência estética… E foi perfeito até mesmo no momento de acabar, fazendo-o no momento em lançaram um disco fraco, o mais fraco da carreira da banda e que dava a entender que estariam indo para o lado Pop da Força, e depois da morte de um componente fundamental. E essa coerência, esse respeito ao ícone, a imagem da banda e principalmente a seus seguidores foi que me fez manter o mais alto grau de respeito a eles. Enfim, Led Zeppelin foi um dos mais belos e diletos filhos que o Rock criara.

Mas porque uma banda com tantos predicados, com tanto talento, com tanta coerência precisaria recorrer ao expediente de copiar musicas alheias? Porque uma banda formada por músicos de tanta capacidade em ter seu próprio ouro precisou recorrer ao ouro alheio? Esta foi a pergunta que me fiz nos últimos dez anos, quando comecei a ter informações sobre as musicas que eles teriam se apropriado. A resposta, talvez seja falha de caráter, talvez falta de capacidade (essa mesma que sempre julguei enorme), talvez um monte de outras coisas, mas o fato inegável é a semelhança entre as 20 e tantas musicas que indico neste texto. Todas elas compostas antes por outras pessoas e copiadas, em alguns casos integralmente. E antes dos meus detratores, já vou logo dizendo: Led Zeppelin é uma das maiores bandas do mundo? Sim, é sim! E não deixo de pensar assim. É! E poderia ser simplesmente a maior, a não ser pelos plágios. Aliás, muitas outras bandas e artistas poderiam ter sido os maiores e melhores se não fossem seus erros, o que não lhes retira o brilho, apenas os ofusca; que não lhes tira o lugar na história, mas simplesmente os coloca no lugar em que se encontram todos os seres humanos, nem acima nem abaixo. Os deuses só existem para quem neles se creem cegamente!

Fechar os olhos a isso, com justificativas do tipo: “Ele é um gênio, ele pode!”, “Ah, mas ele fez muitas coisas geniais”, “É uma lenda, um mito, então tudo bem!” e coisas parecidas, justificando o injustificável, é muito mais que burrice, é irresponsabilidade. Serão estas mesmas pessoas que cobram um mundo melhor, que criticam a corrupção pelas redes sociais? Sim, porque justificar esses atos, de quem quer que seja, mesmo de “ídolos” é aceitar o “Rouba, mas faz”, o “Estupra mas não mata!” e outras… Ou o querido e estimado leitor acha que seu ídolo do Rock está acima da moral e da ética?

: – Spirit

“Taurus” é uma musica instrumental, composta por Randy California, guitarrista, cantor e líder da banda americana “Spirit” lançada em seu disco de estréia auto-intitulado, em 1968. O disco foi gravado em Novembro de 1967. Em sua primeira turnê americana, em 1968/69 o Zeppelin abriu para o Spirit, deixando pouca dúvida de que o Led Zeppelin tinha ouvido a música antes de “compor “Stairway to Heaven”. No encarte da reedição do disco em 1996, California escreveu: “As pessoas sempre me perguntam por que “Stairway to Heaven” soa exatamente como ‘Taurus’, que foi lançada dois anos antes. (…). Eles abriram para nós em sua primeira turnê norte-americana.”

* “Taurus” (Faixa 4 de “Spirit” – 1968)

> “Stairway To Heaven” (Faixa 4/Lado A de “Led Zeppelin” (4) – 1971) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page, Plant”.

Há também algumas referencias que citam “Yellow Rose” da banda The Blues Magoos como “base” da musica, mas embora existam algumas semelhanças, não a consideraria. Aliás, esta banda tem um histórico de Cópia Infiel: Eles plagiaram a versão de Ricky Nelson para “Summertime” e gravaram “(We Ain´t Got) Nothing Yet”, posteriormente plagiada descaradamente por Ritchie Blackmore em “Black Night”.

Comentário: Uma das músicas mais conhecidas, tocadas, regravadas da história do Rock é simplesmente um plágio dos mais descarados. Ai, meus sais!

: – Jake Holmes

Jake Holmes (1939, San Francisco, Califórnia) é cantor e compositor e começou sua carreira musical na década de 1960. Atualmente mais conhecido como o autor original da música “Dazed and Confused”, ele também compôs “jingles” publicitários, até para o recrutamento do Exército Americano “Be All That You Can Be” no final de 1970 e para a industria de bebidas.

A história do plágio de “Dazed and Confused” é um tanto conhecida e conta que Holmes abriu um show do Yardbirds (banda de Jimmy Page antes do Led Zeppelin) em 1967, mesmo ano em que foi registrada por seu autor. Pouco tempo depois o Yardbirds passou a tocar a música, hora com o titulo de “Dazed and Confused”, hora como “I’m Confused” com a letra ligeiramente modificada. Estranhamente apenas em 2010, 40 anos depois da musica ter sido “copiada”, Holmes decidiu abrir um processo por plágio contra o Led Zeppelin, reinvidicando um total de quase um milhão de dólares. Claro que em entrevistas, Page, como sempre, tem negado sequer conhecer Holmes. “Não sei nada sobre isso. Eu nunca havia escutado Jake Holmes, então eu não sei de nada. Geralmente, meus ‘riffs’ são bem originais”, disse o guitarrista. Mas, de acordo com Jim McCarthy, ex-baterista do Yardbirds, Page estava bastante interessado em fazer a gravação da canção com o antigo grupo: “Estávamos decididos a fazer uma versão. Trabalhamos juntos, com Jimmy Page contribuindo com seus riffs de guitarra no meio dela.”, afirmou McCarthy. Entretanto, segundo o jornal “The Guardian”, Jake Holmes tem poucas chances de ganhar o caso, pois, segundo as leis britânicas, um músico só pode reivindicar direitos em um período de 3 anos depois de gravada a canção. Holmes declarou: “Aquele foi o momento mais infame de toda a minha vida, quando a canção caiu nas graças de Jimmy Page”.

* “Dazed And Confused” (Do Disco “The Above Ground Sound” -1967)

> “Dazed And Confused” (Faixa 4/Lado A de “Led Zeppelin” – 1969) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page”.

: – Tiny Bradshaw

“Train Kept A Rollin'” é considerada a primeira música que o Led Zeppelin tocou, em 1968. A musica não faz parte da discografia oficial da banda, mas aparece em uma série de “bootlegs” de gravações de shows. Em alguns deles, a referência de autoria é da dupla “Page/Plant”). Muitas outras bandas, como Aerosmith, Jeff Beck e Metallica gravaram, mas sempre atribuindo o autor como Bradshaw, que originalmente a gravou em 1951 com a sua “Bradshaw’s Big Band”. Mas a história desse plágio remonta a época do Yardbirds. Em 1965 na primeira gravação da musica de Bradshaw, o autor foi creditado corretamente, mas no ano seguinte, quando o cineasta Michelangelo Antonioni chamou o grupo para gravar uma cena no filme “Blow-Up”, para evitar os direitos autorais, o vocalista da banda Keith Relf teve a idéia de mudar parte da letra e o nome da música para “Stroll On”, nome que aparece também em alguns “piratas” do Led.

* “Train Kept A Rollin'” – (Faixa 6 de “Bradshaw’s Big Band” – 1951)

“Train Kept A Rollin'” – (Faixas diversas em discografia paralela) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page,Plant”

: – Domínio Público

Muitas das musicas “compostas” por Jimmy Page são de fato de domínio público. Canções criadas ao longo dos tempos por autores anônimos e passadas de boca em boca pelos tempos afora. Algumas já tinha sido apropriadas por outros antes dele, outras foram ”tomadas” de seus “donos”, sem a menor cerimônia.

* “In My Time Of Dying”

Também conhecida como “Jesus Gonna Make Up My Dying Bed”, música de domínio público que tem a primeira referencia de gravação por Blind Willie Johnson (1927). Muitos outros artistas gravaram a musica: Charlie Patton (1929), Josh White (1933), Bob Dylan (1962), John Sebastian (1971), John Fahey (1971).

* “In My Time Of Dying (Jesus Gonna Make Up My Dying Bed” – Blind Willie Johnson (1927)

> “In My Time Of Dying” – (Faixa 3/Lado 1 de “Physical Graffiti” – 1975) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page, Plant, Jones, Bonham)”.

Comentário Geral Para o Tópico “Domínio Público”: É o fim da picada. O suprassumo da falta de caráter.

* “Babe, I’m Gonna Leave You”

É uma música de domínio público que Anne Bredon “adaptou” em 1951 e Joan Baez gravou em 1962 em seu disco “Live In Concert”.

* “Babe, I’m Gonna Leave You – (“Joan Baez In Concert” – 1962)

> “Babe I’m Gonna Leave You” – (Faixa 2/Lado A de “Led Zeppelin” – 1969) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Anne Bredon, Page, Robert Plant”.

Comentário: Alguém pega uma música de domínio público e se coloca como autor, depois outro alguém apanha a mesma música, grava exatamente igual e acrescenta seu nome como co-autor. Que nome daremos a isso?

* “White Summer” (Original: “She Moved Through The Fair”)

Canção tradicional irlandesa, sendo que a primeira gravação é de Davey Graham, de 1962. Grahan é foi um dos grandes guitarristas ingleses admitidos como grande influência de Page.

* “She Moved Through the Fair” (Davey Graham, de 1962)

> “White Summer” – As primeiras gravações do Led Zeppelin constam no “bootleg” “White Summer ~ Live 1969”, posteriormente foi incluída numa reedição em CD de “Coda”, em 1993, num “medley” com “Black Mountain Side”, outra canção de domínio público. – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page”.

“Black Mountain Side”

Canção tradicional, de domínio público. O “riff” principal é igual ao da música “Blackwater Side” de Annie Briggs, que muitos referenciam como sendo a mesma Anne Bredon, “autora” de “Babe I’m Gonna Leave You”. Gravada anteriormente por Bert Jansch.

* “Blackwater Side” – (Faixa 7 Do Disco “Jack Orion” de Bert Jansch – 1966)

> “Black Mountain Side” – (Faixa 2/Lado B de “Led Zeppelin” – 1969) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page”.

“Gallows Pole” (Original: “Gallis Pole”)

É a canção folclórica “The Maid Freed from the Gallows” que teve a primeira gravação em disco feita por Leadbelly, um dos maiores artistas de Blues americano de todos os tempo, sem 1939 como “Gallis Pole” . Page diz que sua versão foi baseada no cover feito por Fred Gerlach.

* “Gallis Pole” (Compacto 1939)

> “Gallows Pole” (Faixa 1/Lado B de “Led Zeppelin III” – 1970) – Autoria Expressa em Disco do Led Zeppelin: “Page,Plant”

“How Many More Times”

James Patrick Page, nosso querido e amado Jimmy é realmente um sujeito genial… Genialmente esperto! E nessa ele realmente se superou: pegou partes de quatro musicas diferentes: “How Many More Years” (Howlin’ Wolf), “The Hunter” (Albert King), “Beck’s Bolero” (Jeff Beck) e finalmente, o nome inteiro e a base de uma musica gravada por Gary Farr & The T-Bones, gravada em 1964. Esta musica também seria também parcialmente surrupiada por Raul Seixas em “Loteria da Babilônia”

Outras Coisas:

Alguns sites citam ainda outras musicas como sendo “plágios”. Embora existam semelhanças entre as musicas citadas, particularmente não enquadraria como “Cópia Infiel”, pois credito a influencia pura ou “mera coincidência” em alguns casos e fatores irrelevantes, como apenas arranjo vocal. Mas já que estamos no barco…

– “Thank You” – > “Dear Mr. Fantasy” – Traffic.

– “Black Dog” – > “Oh Well” – Fleetwood Mac.

– “Communication Breakdown” > “Nervous Breakdown” – Eddie Cochran.

– “Tangerine” – “Knowing That I’m Losing You” – The Yardbirds (Nesse caso não tem nada a ver, pois Page era integrante do Yardbirds e ao que se sabe compôs mesmo a musica, apenas trocou o nome quando gravou com o Led.)

– “We’re Gonna Groove” – Ben E. King e James Bethea (Também não tem sentido atribuírem a plágio, pois a autoria (em “Coda” está creditada aos autores.)

Notas Finais:

Existem muitas matérias a respeito dos plágios do Led Zeppelin, particularmente por seu guitarrista e “compositor” mor. Mesmo no Whiplash. Mas a maioria não cita dados e comete algumas falhas, ao atribuir como autor o cantor, mesmo nos casos de domínio público. Decidi por uma pesquisa mais abrangente e que demonstrasse claramente as “semelhanças”. Foram semanas de pesquisa, escrita e edição. Mas o que mais me chama a atenção é que na maior parte dessas listas, o autor acaba escorregando na reverência à banda e “perdoando”. Afirmações do tipo “Led fez isso, mas isso não ofusca seu brilho.” “Led pode, é intocável!”, acaba por me remeter a mesma coisa que escrevi em um artigo anterior sobre o mesmo assunto. E poderíamos então admitir: O Led “rouba mas faz!” É isso?

E pensem, acima de tudo, que o fanatismo, na maioria das vezes destrói não apenas o homem, mas sua obra e por fim o próprio mito. O fanatismo devora a tudo em sua frente, até chegar a seu próprio objeto.