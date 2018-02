Contra o SWU, o melhor do classic rock em SP

Marcelo Moreira

Só se fala neste mês de outubro no Festival SWU, em Itu, reunindo um monte de atrações ruins e de segunda linha. Ninguém percebeu o mês também terá um festival “informal” de classic rock e heavy metal, com artistas zilhões de vezes melhores do que os do SWU.

É impressionante como tiveram a coragem de reunir em Itu tanta coisa ruim no mesmo lugar e no mesmo festival. Está claro que o critério foi criar um evento para quem não gosta de música.

Para nossa felicidade, há alternativas muito mais interessantes. Vamos a elas:

Therion – banda sueca de heavy metal, transitando entre o death e black metal sinfônico. É um dos principais nomes do gênero na Europa.

Data: 03/10/2010

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899

Horário: 18:00

Telefone: 11-32215297

Website: http://www.ticketbrasil.com.br/therion-carioca-club-sp.html

Bon Jovi – Comemorando 30 anos de carreira, o quarteto traz o seu hard rock datado, mas eficiente, em apresentação única no Estádio do Morumbi. É um dos grandes eventos do ano.

Local: Estádio do Morumbi – 6 de outubro; no Rio de Janeiro, o show é no dia 8.

Venda a grupos: (11) 2846-6232 / grupos@t4f.com.br

Abertura dos portões: 16h

Rush – A maior de todas as atrações. O trio canadense vem ao Brasil pela segunda vez e espera reeditar o sucesso da passagem de 2001, coisa que fatalmente ocorrerá. Está entre os cinco grandes shows de rock da atualidade, tanto em termos de venda como de público, ao lado de Metalica, Ac/DC, Kiss e Paul McCartney. Toca no dia 8 no Estádio do Morumbi e no dia 10 na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Restam pouquíssimos ingressos.

Nick Simper e Doogie White – O primeiro baixista do Deep Purple, demitido em 1969, nunca mais conseguiu algo na música, mas de evz em quando reaparece na Europa tocando em festivais de classic rock com bandas de ocasião o acompanhando. É o caso aqui, quando terá a companhia de músicos recrutados recentemente e do vocalista Doogie White (ex-Rainbow e Ynhgwi Malmsteen). Vale pela curiosidade.

Data: 16/10/2010

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317 – Moema São Paulo

Horário: 22:00

Telefone: 11-5041-934

Website: www.awo-mkt.com

Email: blackmore@blackmore.com.br

Winger – A banda de hard rock que foi símbolo do gênero (e de todos os seus excessos) vem ao Brasil com a sua melhor formação: Kip Winger (vocal, baixo e teclado), Reb Beach (guitarra, Whitesnake, ex-Dokken), Rod Morgenstein (bateria, ex-Dixie Dregs) e John Roth (guitarra e vocal). Toca no dia 16 no Rio e 17 em São Paulo.

Rio de Janeiro

Data: 16 de outubro 2010

Local: Hard Rock Cafe

Endereço: Av. das Américas nº 700, 3º andar Shopping Città America – Barra da Tijuca

Horário: A partir das 17h

—————————-

São Paulo

Data: 17 de outubro 2010

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde nº 2899 – Pinheiros

Horário: A partir das 18h

Nazareth – Ícone do hard rock dos anos 70, os escoceses vem pela sétima vez ao Brasil, local onde têm público cativo – gravaram aqui em 2007 o seu último CD/DVD ao vivo. A turnê ainda é a mesma, do álbum “The Newz”, e a banda está bem entrosada. Show imperdível.

Data: 20 de outubro

Horário: 21h

Local: Carioca Club

Endereço: R. Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo/SP

Informações: (11) 3813-8598

Death Angel – Pela primeira vez no Brasil, o quinteto norte-americano de origem filipina traz o seu thrash metal moderno e muito pesado contando com três membros da formação original, liderada pelo vocalista Mark Osegueda. Se você gosta da pegada de bandas como Exodus, Testament e até mesmo Slayer, não pode perder. Fazem cinco shown no País entre 22 e 31 de outubro.

São Paulo

Local: Clash Club

Data: 23 de outubro

Endereço: Rua Barra Funda, 969 São Paulo-SP

Outras datas no Brasil podem ser conferidas no seguinte endereço: http://whiplash.net/agenda/agenda_death_angel.html

Halford – Rob Halford vem pela segunda vez como artista solo ao Brasil – esteve outras duas com o Judas Priest e uma com a banda Fight. Mesmo divulgando seu novo trabalho – “Halford IV – Made of Metal” – , terá seu repertório baseado nas músicas do Judas Priest e de seus dois primeiros álbuns solo, “Ressurrection” e “Crucilble”.

Data: 24/10/2010

Local: Carioca Club

Endereço: Rua cardeal arcoverde 2899, SP/SP

Horário: 20h

Telefone: 11-75274084

Website: http://www.ticketbrasil.com.br/halford.html