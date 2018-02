Confronto revela novas participações em próximo disco de inéditas

da equipe Combate Rock

Após revelar a ilustre participação de João Gordo no seu tão aguardado próximo disco de inéditas, o Confronto, umas das boas bandas do metal brasileiro, recentemente apresentou que este trabalho também contará com outros convidados especiais. Dentre eles estão Carlos “Vândalo” Lopes, vocalista do lendário Dorsal Atlântica, Felipe Eregion, do Unearthly, além de Jonathan Cruz, Caio Mendonça e Paulo Doc, do Lacerated and Carbonized.

“Foi um grande prazer receber todos esses caras para gravarem mais um petardo histórico do Confronto. É uma verdadeira honra ter Calos “Vândalo” Lopes, uma das maiores lendas do metal nacional e um dos pilares na construção da história do heavy metal no Brasil participando de um disco tão especial para nós. Ficamos muito felizes também em ter conosco os integrantes da Unearthly e Lacerated and Carbonized, bandas que consideramos duas das mais pesadas, brutais, promissoras e ativas da cena atual. Essas participações acabaram, mesmo que de maneira não premeditada, simbolizando o que mais queremos valorizar em nosso novo trabalho: a maneira brasileira e sul-americana de fazer Metal! E pra isso nada melhor do que o encontro da velha com a nova geração”, declarou o baterista Felipe Ribeiro.

O terceiro álbum do Confronto foi gravado no estúdio Superfuzz, no Rio de Janeiro, e agora segue para o processo de mixagem e masterização das 12 composições produzidas por Felipe Chehuan (vocal), Max Moraes (guitarra), Eduardo Moratori (baixo) e Felipe Ribeiro (bateria).

O sucessor dos álbuns “Causa Mortis” e “Sanctuarium” terá a arte gráfica sob o comando do alemão Patrick Wittstock. O artista assinou a artwork do CD “Sanctuarium” e do DVD “Confronto: 10 Anos de Guerra”. Wittstock é conhecido mundialmente por já ter trabalhado para Amon Amarth, Six feet Under, Aborted, Heaven Shall Burn, Grave, Dismember, Caliban e gravadoras como Metal Blade e Nuclear Blast. Confira no canal oficial do grupo no Youtube ( http://www.youtube.com/confrontotv ), vídeos do dia-a-dia no estúdio.

Banda ao lado de seus convidados especiais

Em 10 anos de carreira, a banda soma mais de 170 shows no exterior e uma extensa agenda pelo Brasil e por boa parte da América do Sul como Colômbia, Equador, Chile e Argentina. Os artistas já perfilaram ao lado de nomes como Napalm Death, The Haunted, Sick of it All, The Black Dahlia Murder, Sepultura, Voivod, Madball, Agnostic Front, Walls of Jericho, Krisiun, Ratos de Porão, Converge, Despised Icon e Misery Índex.