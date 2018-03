Confronto entra em estúdio para gravar novo disco

Costábile Salzano Jr. – especial para o Combate Rock

A banda Confronto, umas das novas potencias do metal brasileiro, começou o processo de gravação do seu terceiro disco de inéditas. O sucessor dos álbuns “Causa Mortis” e “Sanctuarium” promete ter 11 músicas repletas de agressiva e letras ácidas.

“Depois de realizarmos muitos shows em inúmeras turnês que atravessaram por diversas vezes quase todo território sul-americano e europeu, a nossa ideia para o este novo disco é resgatar um pouco daquilo que temos de melhor: o lado rústico, pesado, sujo e agressivo. Temos certeza que todos vocês entrarão em choque com a nossa brutalidade!”, declarou o baterista Felipe Ribeiro.

A arte gráfica deste registro estará sob a responsabilidade do alemão Patrick Wittstock. O artista assinou a artwork do CD “Sanctuarium” e do DVD “Confronto: 10 Anos de Guerra”. Wittstock é conhecido mundialmente por já ter trabalhado para Amon Amarth, Six feet Under, Aborted, Heaven Shall Burn, Grave, Dismember, Caliban e gravadoras como Metal Blade e Nuclear Blast.

Em 10 anos de carreira, a banda soma mais de 170 shows no exterior e uma extensa agenda de shows pelo Brasil e por boa parte da América do Sul como Colômbia, Equador, Chile e Argentina. O Confronto já dividiu palco com Napalm Death, The Haunted, Sick of it All, The Black Dahlia Murder, Sepultura, Voivod, Madball, Agnostic Front, Walls of Jericho, Krisiun, Ratos de Porão, Converge, Despised Icon e Misery Índex.