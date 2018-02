Confirmado no Rock in Rio, Bon Jovi também tocará em São Paulo

do site Rocknoize

Depois de ter sua presença confirmada no Rock In Rio (veja aqui) o cantor Bon Jovi e sua banda irão se apresentar em São Paulo. No Rock In Rio Bon Jovi irá se apresentar na noite de 20 de setembro, juntamente com o Nickelback e Matchbox Twenty. A banda passa pela capital paulista no dia 21 de setembro, um dia após o show no Rock In Rio 2013.

A informação foi confirmada pelo próprio cantor em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo neste domingo, 3 de março. Bon Jovi vem ao Brasil com a turnê “Because We Can – The Tour” do álbum “What About Now” que será lançado no dia 25 de março.

A banda já lançou o clipe da música Because We Can, e você pode assistir entrando aqui. Ainda não foram divulgadas maiores informações, como local do show e preços dos ingressos, para o show de Bon Jovi em São Paulo. O Rock In Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e os ingressos, que custarão R$ 260 (inteira) e R$130 (meia-entrada) serão vendidos à partir do dia 4 de abril (leia mais aqui) e sem a cobrança de taxa de conveniência.