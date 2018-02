Confirmada a volta do festival Monsters of rock para o mês de outubro

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

Agora é oficial! O festival Monsters of Rock voltará a ser realizado no Brasil em 2013. Conforme curto comunicado da produtora XYZ Live distribuído nesta segunda-feira, dia 6 de maio, o evento acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro.

Não foi divulgado, por enquanto, onde será o festival. Também não são conhecidos os preços dos ingressos e as atrações. A XYZ Live apenas destacou que estes detalhes serão anunciados em breve.

O slogan do evento é: “O Festival que é Puro Rock”.

Importante lembrar que, nas quatro edições que aconteceram no Brasil na década de 90, os festivais eram predominantemente de heavy metal. Enquanto os eventos de 1994, 1995 e 1996 aconteceram no Estádio do Pacaembu, o festival de 1998, foi realizado na pista de atletismo do Ibirapuera.

A primeira edição, em 1994, trouxe quatro bandas nacionais (Angra, Dr. Sin, Viper e Raimundos) e quatro internacionais (Suicidal Tendencies, Black Sabbath, Slayer e KISS).

Na edição de 1995, o número de atrações aumentou. A única banda nacional foi o Virna Lisi. Já entre o nomes internacionais, os representantes foram Rata Blanca, Clawfinger, Paradise Lost, Therapy?, Megadeth, Faith No More, Alice Cooper e Ozzy Osbourne.

Na edição de 1996, o grupo Raimundos foi o único brasileiro. Na parte internacional, os nomes foram Heroes del Silencio, Mercyful Fate, King Diamond, Helloween, Biohazard, Skid Row e Iron Maiden.

O Monsters de 1998 também trouxe grande número de atrações. Entre os brasileiros, os representantes foram o Dorsal Atlântica e o Korzus. Do lado internacional, Glenn Hughes foi o primeiro a tocar, seguido por Savatage, Saxon, Dream Theater, Manowar, Megadeth e Slayer.