Confira mais uma faixa inédita do novo álbum do Pearl Jam

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois da “pancada” Mind Your Manners, a banda Pearl Jam apresenta mais uma canção do seu novo álbum de inéditas. Diferente do primeiro single, a canção Sirens é uma baladinha de quase seis minutos.

A canção faz parte do trabalho Lightning bolt que é sucessor de Backspacer (2009). Sirens será lançada oficialmente na próxima quinta-feira (19). O disco está previsto para sair no dia 15 de outubro.

OUÇA AQUI A CANÇÃO 'SIRENS'

(Divulgação)

Nomes das faixas de ‘Lightning Bolt’:

01. Getaway

02. Mind Your Manners

03. My Father’s Son

04. Sirens

05. Lightning Bolt

06. Infallible

07. Pendulum

08. Swallowed Whole

09. Let The Records Play

10. Sleeping By Myself

11. Yellow Moon

12. Future Days