Confira locais, as datas e os preços do Black Sabbath no Brasil

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

A produtora Time For Fun divulgou os locais exatos, as datas e os valores dos ingressos para os três shows que o Black Sabbath fará no Brasil em outubro nas cidades de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com os organizadores, a apresentação na capital gaúcha acontecerá no Estacionamento da Fiergs no dia 9; o show na capital paulista será realizado no Campo de Marte no dia 11; e o evento na capital fluminense será na Apoteose no dia 13.

O lendário grupo britânico vem ao País desta vez com três de seus quatro membros originais: Ozzy Osbourne, o guitarrista Tony Iommi e o baixista Geezer Butler. Se já não bastasse esse ingrediente imperdível, a banda de abertura convidada é simplesmente o Megadeth.

Segundo a Time For Fun, a venda geral de ingressos será iniciada em 6 de maio e as entradas poderão ser adquiridas nas bilheterias oficiais; pela internet www.ticketsforfun.com.br; pelo telefone 4003-5588; demais pontos de venda em todo o Brasil.

Até 1º de julho, todos os ingressos poderão ser comprados à vista ou parcelados em até 3 vezes, com qualquer cartão de crédito aceito nos canais de venda Tickets for Fun.

Para Porto Alegre, a produtora aguarda um público de 30 mil pessoas. Os valores e setores para os ingressos são os seguintes: Pista Premium (R$ 500,00); Pista Comum – Primeiro Lote (R$ 180,00); Pista Comum – Segundo Lote (R$ 200,00); e Pista Comum – Terceiro Lote (R$ 220,00).

Importante ressaltar que a produtora determinou que estudantes terão desconto de apenas 20% e os idosos, de 50%. Entre os dias 6 e 7 de maio, a bilheteria oficial está no Estádio Olímpico, onde não há taxa de conveniência. Depois desta data, o local com esta vantagem passa a ser a Multisom (Rua dos Andradas,1001 – Centro).

Outros locais de venda, com taxa de conveniência, em todo o Brasil, podem ser acessados aqui. E eles valem também para os ingressos de São Paulo e Rio de Janeiro.

Para a capital paulista, o público esperado é de 70 mil pessoas no Campo de Marte, local que nunca teve um show de rock desta magnitude e que pode ser uma boa opção para este tipo de evento. A bilheteria oficial está no Credicard Hall, onde não há a taxa de conveniência.

Quanto aos preços dos ingressos, a Pista Premium sai por R$ 600,00 e a Pista Comum sai por R$ 300,00. Em São Paulo, haverá meia-entrada para estudantes e idosos.

Para o Rio de Janeiro, a expectativa da Time For Fun é de 35 mil pessoas. Para a Pista Premium, as entradas custam R$ 600,00. Para a Pista Comum e Arquibancada, os valores são de R$ 300,00. A bilheteria oficial é o Citibank Hall e há meia-entrada para estudantes e idosos.

A volta do Black Sabbath, que esteve no Brasil em 1994, sem Ozzy, no Monsters of Rock daquele ano, acontecerá pouco tempo depois do lançamento de seu aguardado novo álbum com o vocalista, Iommi e Butler. “13″ é o nome do disco, que, conforme já foi destacado pelo Roque Reverso chegará para os fãs em junho.

O único que ficou de fora foi o baterista Bill Ward, que não conseguiu assinar um contrato satisfatório com os demais ex-companheiros. No seu lugar, como músico convidado para o álbum, está nada menos que Brad Wilk, do Rage Against The Machine.

Quanto ao Megadeth, a banda de Dave Mustaine vem ao Brasil pela décima segunda vez! Desde que tocou no Rock in Rio de 1991, o grupo voltou ao País em 1994, quando fez turnê própria; em 1995, quando tocou no segundo Monsters of Rock; em 1997, quando se apresentou no Estádio do Palmeiras, no Aniversário da 89FM; em 1998, quando tocou no quarto e último Monsters of Rock; e, em 2005 e 2008, quando voltou novamente em turnê própria.

Mais recentemente, o Megadeth passou pelo País em 2010, para o show de comemoração de 20 anos álbum “Rust in Peace”. Também retornou em 2011, quando se apresentou no SWU Festival Music & Arts; em abril de 2012, quando esteve no lamentável Metal Open Air e fez um show curto por causa da série de problemas do festival no Maranhão; e, em setembro do mesmo ano, quando trouxe a São Paulo o show de comemoração de 20 anos do álbum “Countdown To Extinction”.