Combate Rock se despede do Estadão.com

Marcelo Moreira e Maurício Gaia

Radicais e metaleiros contra moderninhos ecléticos. Uma simples discussão de boteco, em um momento de extremo tédio à espera do pronunciamento de um ministro da Fazenda, originou um projeto multimídia que ganhou respeito e reverência de leitores, ouvintes, músicos, empresários e jornalistas. Uma brincadeira que deveria ser tornar apenas um hobby, mas que evoluiu e cresceu. O Combate Rock ainda hoje é um dos poucos espaços na grande imprensa dedicados especificamente dedicados ao gênero musical que mudou a cultura popular do século XX – e a cultura em geral. E o que era hobby se tornou um empreendimento importante e interessante.

As discussões musicais de quatro jornalistas da editoria de Economia do extinto Jornal da Tarde deram origem a um blog aleatório em uma plataforma gratuita, em 2010, mas logo se tornou um espaço movimentado e atualizado diariamente na versão digital do JT e no Estadão.com, com apoio e incentivo da direção do veículo à época. Um ano depois estrearia o programa de web rádio Combate Rock no Território Eldorado, site da rádio Eldorado também hospedado no Estadão.com.

Com três anos de blog e dois de programa de web rádio, o Combate Rock cresceu e está partindo em busca de novos objetivos. Com muita informação, opinião e prestação de serviços, adquiriu credibilidade e mostrou que a grande imprensa pode sim tratar de rock’n’roll com seriedade e inteligência, mas também com bom humor, fazendo questão de incentivar as “pancadas”, “pontapés” e “debates acalorados”, no rádio e em texto. E as marcas Grupo Estado, Estadão.com, Jornal da Tarde e Território Eldorado foram fundamentais para atingir o atual patamar.

O Combate Rock em breve estará em nova casa, em um novo momento editorial e profissional. Somos imensamente gratos aos leitores e ouvintes e os muitos milhares de amigos que nos acompanharam desde 2010. É um orgulho imenso ter compartilhado as “pancadas” com todos que nos acolheram nestes três anos. A partir de 2 de novembro, o Combate Rock poderá ser acessado no endereço www.combaterock.com.br e nas redes sociais – www.facebook.com/combaterock e no twitter – @combaterock. Ainda hoje irá ao ar a última edição do programa Combate Rock, a de nº 108, no Território Eldorado, com a segunda parte do especial sobre o evento Super Peso Brasil – acesse em www.territorioeldorado.limao.com.br, clicando em Programas.

Além dos agradecimentos ao Grupo Estado, ao Estadão.com, ao Território Eldorado e ao extinto Jornal da Tarde, queremos lembrar, com muito orgulho, os amigos ajudaram a viabilizar o projeto. Obrigado ao Estadão.com, por acreditar no projeto do blog e sempre dar o suporte necessário, na equipe do jornalista Luís Fernando Bovo. Obrigado ao Território Eldorado, por viabilizar um programa de web rádio semanal diferente, bagunçado, mas informativo – agradecimento especial aos escudeiros Emanuel Bomfim e Luciano Borborema. E também agradecemos ao grupo original que iniciou o projeto – os jornalistas Marcos Burghi, Daniel “Morango” Fernandes”, Roberto “Capi” Capisano Júnior e Luciano “Coruja” Paço, que por razões diversas tomaram outros caminhos. Os quatro formaram a equipe com os jornalistas Marcelo Moreira e Mauricio Gaia, que permanecem á frente do empreendimento. Por último, agradecemos à cúpula do Jornal da Tarde – Cláudia Belfort e Décio Trujillo Júnior – que acreditaram no projeto desde o início.