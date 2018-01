Combate Rock escolhe os melhores de 2012

da equipe Combate Rock

O ano de 2012 quase superou 2011 em qualidade nos lançamentos. Foi um ano excelente, mesmo assim, com ótimos álbuns de rock pesado e um renascimento do chamado pop rock internacional. Com um pouco de atraso, o Combate Rock traz agora uma seleção do que de melhor foi lançado em 2012:

CD/áudio – internacional

Van Halen – A Different Kind of Truth

Rush – Clockwork Angels

ZZ Top – La Futura

Kiss – Monster

Grand Magus5 – The Hunt

Clash of the Gods – Grave Digger

Joe Bonamassa – Drive Towards the Daylight

Arkham Witch – Legions of the Deep

Mitch Laddie – Burning Bridges

Accept – Stalingrad

Threshold – March of Progress

Testament – Dark Roots of Earth

Dr. John – Locked Down

Black Keys – El Camino

Jack White – Blunderbuss

Muse – The 2nd Law

Cat Power – Sun

Neil Young & The Crazy Horse – Psychedelic Pill

Monophonics – In Your Brain

Café Tacuba – El Objeto Ants Llamado Disco

CD/áudi0 – nacional

Golpe de Estado – Direto do Fronte

Supercordas – A Mágica Deriva dos Elefantes

Bad Salad – Uncivilized

Imagery – The Inner Journey

Coração de Herói – Apocalipse XVIII

Attomica – 4

Nervochaos – To the Death

DVDs

Led Zeppelin – Celebration Day

Stormental – Perception of the Other

Metallica – Quebec Magnetic

The Who – Live in Texas 75

Blues Etílicos – Live at the Bolshoi

Joe Bonamassa – Live athe Beacon Theatre

Hangar – Haunted by Your Ghosts in Ijuí

CLIQUE AQUI E AQUI PARA ESCUTAR AS DUAS PARTES DO PROGRAMA DE WEB RADIO COMBATE ROCK SOBRE OS MELHORES DE 2012.

9 – Ìndico de estrelas – Supercordas

10 – In Your Brain – Monophonics