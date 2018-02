Com uma seleção da pesada, programa Combate Rock nº 47 celebra o Dia Mundial do Rock

Foi em 12 de julho de 1962, no clube Marquee, em Londres, que a maior banda de rock da história se apresentou pela primeira vez. Da formação atual, apenas Mick Jagger e Keith Richards estavam lá. Os 50 anos do primeiro show pago dos Rolling Stones é o ponto de partida para o Combate Rock especial que marca o Dia Mundial do Rock, neste 13 de julho.

A edição nº 47 destaca a importância dos Stones do rock inglês em geral na formação da música pop desde os anos 60, além de elevar definitivamente o gênero como arte respeitada dentro do meio musical. O rock clássico é a fonte de tudo o que se produziu no cenário pop internacional desde então.

Ouça o programa:



Rolling Stones. (Divulgação)



Lista de músicas

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Come On – Rolling Stones

I Wanna Be Your Man – Rolling Stones

Day Tripper – Beatles

My Generation – The Who

Arnold Layne – Pink Floyd

Black Sabbath – War Pigs

Cream – Sunshine of Yor Love

Deep Purple – Hush

Led Zeppelin – Good Times Bad Times

Jeff Beck Group – Rock My Plymsoul

Jethro Tull – To Cry You a Song

Judas Priest – United

Iron Maiden – The Number of the Beast

AC/DC – Live Wire