Com muita pretensão, SWU quer superar Rock in Rio em organização

Roberto Nascimento

Em novembro, o SWU abrirá novamente suas catracas eco-sustentáveis para disputar com o Rock in Rio o título de megaevento melhor organizado do ano. A competição está acirrada. De acordo com os organizadores, a área do festival, que acontece dos dias 12 a 14 do mês, em Paulínia, é três vezes maior do que a do evento carioca e terá 30% menos pessoas em cada um de seus dias, ou seja, 70 mil pessoas – 20 mil a mais do que o público das três noites de 2010.

A área total, que inclui dois palcos, um espaço para música eletrônica, camping, cinema, estacionamento e barracas de alimentação vegetariana, é de 1 milhão e 700 mil metros quadrados, rodeados por 18 km. Em outros quesitos, como comida, transporte e banheiro, o SWU também tenta desbancar o evento de Roberto Medina.

A organização é pragmática. De acordo com o discurso dos organizadores durante uma coletiva, em Paulínia, ontem, as reclamações feitas no ano passado por público e imprensa foram anotadas e serão aprimoradas.

Para o transporte, que teve problemas de superlotação tanto no Rock in Rio deste ano como no SWU de 2010, serão contratados 200 ônibus por dia, com trajetos de São Paulo e Campinas para Paulínia e rotas circulares dentro da cidade. São cinco empresas em vez de uma, um aumento significativo.

A estrutura de alimentação também foi reforçada, tendo em vista a desastrosa performance das barracas nos primeiros três dias do Rock in Rio. A área de camping, alternativa que só o SWU oferece, foi aprimorada com mais chuveiros, mais pias e mais duchas.

Até os hábitos urinários do público foram estudados pelos organizadores, que chegaram à conclusão de que é melhor espalhar banheiros químicos em pequenas quantidades do que ter uma área com todos no mesmo lugar, pois, no aperto, quem tem que caminhar muito acaba por fazer ali mesmo.

No mais, um contingente de 600 policiais militares e 50 civis a mais do que o normal em Paulínia, junto a 1,2 mil seguranças, 17 ambulâncias e 150 brigadistas estarão a postos.

Em termos de ideologia, o SWU continua firme em suas convicções eco-sustentáveis. “O SWU não é um festival, é um evento que tem também um festival”, diz Eduardo Fischer, idealizador do SWU, referindo-se ao fórum sobre sustentabilidade que o evento abrigará novamente este ano, desta vez com a bênção de Neil Young, o roqueiro mais eco consciente de todos.

De acordo com Fischer, sua empreitada recebeu apoio da ONU e agregou uma massa fiel de seguidores que estarão de volta este ano. Para manter-se verdadeiro à proposta, o festival de Fischer esforça-se para diminuir a pegada de gás carbono.

São 2 mil latões para a coleta reciclável (separar o lixo nos latões, admite Fischer, é algo que depende do público) além de geradores de biodiesel em parceria com a rede elétrica local para gerar a energia do evento, que beneficiará a cidade de Paulínia com R$30 milhões (70% da receita mensal da cidade) a mais em novembro, gerando mais de nove mil empregos diretos e indiretos.