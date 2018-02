Coletâneas com raridades de Dio serão lançadas em outubro

da equipe Combate Rock

Dois grandes lançamentos com a marca Dio chegam ao mercado nacional simultaneamente aos lançamentos europeu e norte-americano. A Hellion Records anunciou o lançamento para o final de outubro de dois títulos que abrangem períodos distintos da carreira do falecido vocalista Ronnie James Dio, morto em decorrência de câncer no estômago em abril de 2010.

“And Before Elf … There Were Elves” é um deleite para os colecionadores, pois traz faixas gravadas pelo The Elves, banda de Dio anterior ao Elf. O grupo era formado por Ronnie, que respondia também pelo baixo, e por Nick Pantas (guitarra), David Feinstein (guitarra, primo de Dio e mais tarde líder do The Rods), Doug Thaler (teclado) e Gary Driscoll (bateria).

O Elves lançou apenas dois singles de forma oficial, então todo o material registrado pela banda era inédito até a chegada desta compilação.

O CD traz 12 músicas gravadas pe

o The Elves em 1971, todas canções raras e até então de acesso restrito. Nelas, é possível identificar o poder que a voz de Dio já ostentava, e que iria alcançar o seu ápice alguns anos mais tarde no Rainbow e no Black Sabbath.

“And Before Elf … There Were Elves” é um item histórico, obrigatório para os fãs de Dio e para quem quer saber mais sobre os primórdios da carreira de uma das maiores vozes da história da música pesada.

Já “The Very Beast of Vol 2” é a segunda parte da compilação que traz o melhor da carreira da banda Dio, fundada e liderada por Ronnie depois que ele deixou o Black Sabbath, em 1982.

Estão aqui 17 faixas que cobrem a segunda parte da trajetória do Dio, sons como “Killing the Dragon”, “Push” e “Better in the Dark”, além de rarirdades como “Elektra”, composição que havia sido lançada somente no raro box “Tournado (2010)”, “Prisoner of Paradise” e “Metal Will Never Die”, uma das últimas músicas gravadas por Dio e lançada anteriormente somente no álbum “Bitten by the Beast” (2010), de David Feinstein, também lançado no Brasil pela Hellion. Faltou apenas “The Code”, outra faixa rara, gravada por dio no álbum mais recente da banda The Rods, liderada por Feinstein.

A coletânea conta com textos do jornalista e amigo de longa data de Ronnie, Eddie Trunk, apresentador do programa “That Metal Show”, e sua capa foi criada por Marc Sasso, responsável pelas artes dos discos “Killing the Dragon” (2002) e “Master of the Moon” (2004), ambos também do Dio.