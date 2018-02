Coletânea para download gratuito do Annihilator

Marcelo Moreira

Uma coletânea gratuita para download, disponibilizada pela própria banda. Para quem gosta de heavy metal, é uma excelente notícia. O Annihilator, banda canadense liderada pelo guitarrista Jeff Waters, está liberando um CD inteiro para download no site da gravadora Earache Records.

Esse é um bônus saboroso para os fãs da banda. Waters entrou em acordo com a gravadora e acertou o relançamento de seis CDs clássicos de seu grupo até o final do ano. O CD gratuito tem o título de “Total Annihilation”e está disponível para download através da Earache Records em conjunto com a Metal Hammer.

A Earache Records está lançando seis álbuns clássicos do catálogo do ANNIHILATOR, como parte da campanha “Total Annihilation”, e para comemorar, a gravadora está oferecendo uma coletânea totalmente gratuita com quatorze faixas matadoras.

“Total Annihilation” pode ser baixado pelo site http://www.earache.com/totalannihilation.

Veja a relação das músicas:

01. The Trend

02. Ambush

03. Battered

04. Carnival Diablos

05. Back To The Palace

06. Nothing Left

07. Ultra-Motion

08. Ritual

09. King Of The Kill

10. Second To None

11. Ultraparanoia

12. Refresh The Demon

13. Tricks And Traps

14. Never Forget