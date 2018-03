Coletânea de sucessos do R.E.M. chega em novembro

do Território Eldorado

Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage: 1982 – 2011: este é o nome da coletânea que o recém-separado R.E.M. deve lançar ainda este ano. De acordo com a revista Rolling Stone, o álbum vai contar com músicas inéditas, gravadas após o lançamento do Collapse Into Now (2011), seu último trabalho. A Amazon.com já está com o CD em pré-venda, programado para chegar no dia 15 de novembro.

Veja também:

– R.E.M. anuncia fim da banda

– PLAYLIST: Ouça músicas da carreira do R.E.M.!

O álbum pode ser considerado um dos “culpados” pelo fim da banda. Em depoimento sobre a dissolução do conjunto para o site oficial, o baixista Mike Mills afirmou que enquanto escolhiam as músicas e reviviam as memórias dos últimos 30 anos, o R.E.M. passou a questionar o futuro da banda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Mills, o trabalho para fazer a coletânea foi uma “jornada”, e que no final “pareceu a hora certa” de encerrar os trabalhos. “Queríamos fazer certo, e do nosso jeito”, afirmou o vocalista Michael Stipe sobre a decisão.