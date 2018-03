Coldplay transmite show de lançamento de disco ao vivo pela internet

estadão.com.br

O Coldplay vai transmitir ao vivo nesta quarta-feira, 26, o show de lançamento do álbum Mylo Xyloto, pelo canal oficial da banda no Youtube. A apresentação acontecerá em Madri às 22h do horário local e será exibida em 22 países, incluindo o Brasil, onde o show poderá ser visto à partir das 18h do horário de Brasília.

A primeira apresentação de divulgação do último álbum da banda ficará disponível para os brasileiros por mais dois meses na internet.

Mylo Xyloto foi lançado na última segunda-feira, 24. Antes da estreia do disco, singles e videoclipes já haviam sido lançados pelo quarteto britânico e tocados em seus shows, inclusive no Rock In Rio, no começo deste mês.

A banda vendeu 7 milhões de cópias do antecessor Viva La Vida, de 2008, segundo a agência Reuters.