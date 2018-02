Coldplay lançará DVD da turnê de ‘Mylo Xyloto’ nos cinemas

O Coldplay lançará nos cinemas de mais de 50 países o DVD Coldplay Live 2012, que retrata a turnê de Mylo Xyloto, último disco gravado pela banda britânica. O filme será exibido apenas no dia 13 de novembro. No Brasil, as sessões serão às 19h30 e às 21h40 (em São Paulo, elas acontecem em salas do UCI Jardim Sul, Cinepolis JK Iguatemi, UCI Anália Franco e UCI Santana Shopping). Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto e outras 14 cidades brasileiras também terão sessões.

Live 2012 é dirigido por Paul Dugdale, e tem cenas gravadas em Paris, Montreal e no festival Glastonbury de 2011. O longa chega às lojas em CD, DVD e Blu-Ray no dia 19 de novembro. Além dos shows, o Coldplay também colocará à venda a partir do dia 19 um e-book disponível para iPads e iPhones, que custará de 5 a 8 dólares.

Os ingressos para as sessões nos cinemas já estão à venda pelo site http://coldplay.com/cinema/ e custam R$ 40, com meia-entrada a R$ 20.