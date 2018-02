Coldplay lança CD e DVD da turnê de Mylo Xyloto

Agência Efe

Depois de se apresentar para mais de três milhões de pessoas durante a turnê do novo disco, Mylo Xyloto, o Coldplay lança em 20 de novembro um “filme-concerto” com o registro dos shows em Madri (Espanha), Paris (França), Montreal (Canadá) e Glastonbury (Inglaterra).

O Live 2012, primeiro registro ao vivo do grupo inglês em nove anos, será uma forma de presentear os fãs pela “generosidade”, de acordo com o vocalista, Chris Martin. “A turnê Mylo Xyloto foi a mais divertida que fizemos. Foi muito estimulante desde o princípio e estamos orgulhosos da música e dos aspectos técnicos.”

A direção de Live 2012 é assinada por Paul Dugdale, responsável por registros dos shows de Adele (Live at the Royal Albert Hall, de 2011) e The Prodigy (World’s on Fire, lançado no ano passado). O vídeo contará com versões para download, além de Blu-ray e pacote DVD+CD.

(Foto: Alik Keplicz/AP)