Coldplay lança a inédita 'Atlas', trilha de 'Jogos vorazes: Em chamas'

Atlas é o nome da nova música do Coldplay feita para a trilha do filme Jogos vorazes: Em chamas. Essa é a primeira canção do grupo britânico composta exclusivamente para o cinema.

De acordo com o semanário britânico NME, dentre as canções do longa-metragem, Atlas é a primeira a ser lançada. O diretor de Em chamas, Francis Lawrence, falou sobre a canção.

“Tenho grande respeito e admiração pelo Coldplay, e nós estamos entusiasmados pelo fato de eles terem se conectado tão bem com os temas e ideias do filme”, disse ele.

“A paixão inabalável e a emoção deles com relação ao projeto elevaram ainda mais a colaboração, e não podemos esperar para compartilhar essa música com o público ao redor do mundo”, completou o diretor.

No primeiro Jogos vorazes a cantora Taylor Swift e a banda Arcade Fire produziram músicas para o filme. Jogos vorazes: Em chamas, estrelado por Jennifer Lawrence está previsto para entrar em cartaz em novembro.

Clique aqui para conferir a música.