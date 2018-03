Coldplay faz CD conceitual com baladas e hits ensolarados

Pedro Antunes

O Coldplay segue o caminho já experimentado em ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’, mas, neste novo trabalho, mergulha, de vez, no pop, nos teclados e nos sintetizadores. Primeiramente, o disco seria só de baladas no violão, totalmente acústico. Então, a ideia mudou para uma trilha sonora de animação.

Por fim, o que foi decidido é que ‘Mylo Xyloto’ seria um álbum conceitual. São 14 temas que, reunidos, contam uma espécie de história de amor pós-apocalíptica. Contudo, não se trata de uma ópera rock, mas há tênues ligações entre as canções.

‘Mylo Xyloto’ não foge completamente da proposta da banda. As poderosas baladas, grande força do grupo liderado por Chris Martin, ainda estão lá. ‘Us Against The World’, por exemplo, tem potencial de catarse – que foi, de certa forma, vista no Rock In Rio, com a boa aceitação do público. ‘Charlie Braun’, outra testada no festival carioca, é acelerada, mas se garante por um refrão empolgante.

O jeitão conceitual do disco se mostra na primeira faixa, um instrumental que leva o mesmo nome do álbum, seguido pela ensolarada ‘Hurts Like Heaven’, e seus tecladinhos e backing vocals animados. É seguida pelo single ‘Paradise’, que mantém o astral do disco lá em cima.

Num trabalho musicalmente alegre, a chegada de ‘Major Minus’ soa reconfortante. Sombria, a canção é como o vilão para toda história de amor. Os fãs xiitas e acostumados a coisas fáceis vão torcer o nariz para este quinto trabalho. Mas paciência. Uma banda precisa sempre olhar para frente e buscar a evolução. O Coldplay faz isso sem medo e de modo até surpreendente. (P.A.)

LANÇAMENTO:

‘Mylo Xyloto’

Coldplay

EMI

Preço: R$ 32