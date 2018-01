Coldplay domina ranking dos mais vendidos do rock no Reino Unido

Luciano Borbremna – Território Eldorado

Com mais de 400 mil cópias, o Coldplay lidera o Top 10 de álbuns mais vendidos no Reino Unido em 2011. De acordo com o Official Charts Company, a banda britânica ocupou o primeiro lugar com o álbum Mylo Xyloto que vendeu 908 mil cópias.

A banda de Chris Martin ocupa também o primeiro lugar da lista de singles mais vendidos. O topo do ranking foi ocupado pelas vendas de Paradise. Foram mais de 400 mil cópias vendidas. Aparecem ainda nas listas, Goo Goo Dolls, Noel Gallagher’s e Foo Fighters.



Integrantes do Coldplay. (Divulgação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

– PLAYLIST: Ouça músicas do Coldplay

Veja ranking abaixo:

Top 10 singles de rock em 2011

1. Coldplay: ‘Paradise’ (410,000)

2. Goo Goo Dolls: ‘Iris’ (264,000)

3. Birdy: ‘Skinny Love’ (259,000)

4. Coldplay: ‘Every Teardrop Is A Waterfall’ (247,000)

5. Noah and the Whale: ‘L.I.F.E.G.O.E.S.O.N.’ (242,000)

6. James Morrison: ‘I Won’t Let You Go’ (228,000)

7. Foster The People: ‘Pumped Up Kicks’ (225,000)

8. Snow Patrol: ‘Chasing Cars’ (128,000)

9. Florence + the Machine: ‘Shake It Out’ (127,000)

10. The Calling: ‘Wherever You Will Go’ (125,000)

Top 10 álbuns de rock em 2011

1. Coldplay: Mylo Xyloto (908,000)

2. Noel Gallagher: Noel Gallagher’s High Flying Birds (492,000)

3. Florence + the Machine: Ceremonials (384,000)

4. Foo Fighters: Wasting Light (380,000)

5. Mumford & Sons: Sigh No More (373,000)

6. Elbow: Build A Rocket Boys! (327,000)

7. Kasabian: Velociraptor (279,000)

8. Snow Patrol: Fallen Empires (269,000)

9. Noah and the Whale: Last Night On Earth (261,000)

10. Arctic Monkeys: Suck It And See (223,000)