Coldplay diz que não vai remarcar shows no Brasil

Depois de cancelar os shows no Brasil neste ano, o Coldplay anunciou que não vai remarcar as apresentações no país. Um comunicado no site oficial da banda relata que, devido a circunstâncias que fogem do controle deles, não poderão remarcar as datas adiadas da turnê Mylo Xyloto em 2013.

O cancelamento dos shows ocorreu em novembro de 2012. A banda havia confirmado shows no Brasil para o mês de fevereiro. As apresentações estavam marcadas para acontecer no dia 5, em São Paulo, no Estádio do Morumbi, e no dia 7 em Porto Alegre, no Estádio do Zequinha. Na época, “circunstâncias inesperadas” foi o motivo do cancelamento.

A banda também havia cancelado seus shows em La Plata, em Santiago, na Cidade do México, em Guadalajara, e em Monterrey. Essas apresentações também seriam realizadas no mês de fevereiro.

A banda que esteve pela última vez no Brasil em 2011, quando fechou uma das noites do Rock in Rio, voltaria ao país para divulgar o álbum Mylo xyloto (2011). Esse é o 5º trabalho da carreira da banda e conta com sucessos como: Paradise, Hurts like heaven, Major Minus, Charlie Brown e Every teardrop is a waterfall.

P.S.: É um favor que essa banda lixo nunca mais apareça no Brasil para empestear o país. Coldplay é uma das piores bandas de rock de rock de todos os tempos da humanidade. Não fará falta nenhuma. (Marcelo Moreira)



Integrantes do Coldplay. (Divulgação)