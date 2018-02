Coldplay cancela turnê pelo Brasil

E+

Divulgação

Os fãs brasileiros da banda inglesa Coldplay foram surpreendidos com uma má notícia na manhã desta sexta-feira (16). Tudo porque os músicos informaram em seu site oficial que a recém-anunciada turnê na América Latina foi cancelada. Esta seria a quinta vez que o grupo se apresentaria no Brasil, com shows marcados em São Paulo e Porto Alegre.

“Com muita tristeza nós fomos forçados a adiar a nossa recém- anunciada turnê na América Latina devido a circunstancias inesperadas. Pedimos desculpas a todos que estavam esperando pelos shows e torcemos para que novas datas sejam anunciadas em breve. Carinhosamente, Coldplay”, diz o comunicado.