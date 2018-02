Coldplay anuncia shows no Brasil em fevereiro

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Coldplay volta ao Brasil para fazer duas apresentações. O grupo britânico do vocalista Chris Martin tocará em 5 de fevereiro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e no dia 7 do mesmo mês, no Estádio do Zequinha, em Porto Alegre. Os ingressos vão começar a ser vendidos no dia 21 de novembro.

“Boa Noite. Estamos extremamente felizes em anunciar que o Coldplay vai estar na América Latina em fevereiro de 2013 para fazer shows no Brasil, Argentina, Chile e México”, diz mensagem publicada no site oficial do grupo.

A banda que esteve pela última vez no Brasil em 2011, quando fechou uma das noites do Rock in Rio, volta ao país para divulgar o álbum Mylo xyloto (2011). Esse é o 5º trabalho da carreira da banda e conta com sucessos como: Paradise, Hurts like heaven, Major Minus, Charlie Brown e Every teardrop is a waterfall.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Integrantes do Coldplay. (Divulgação)