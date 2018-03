Coheed and Cambria libera faixa de segunda parte de disco duplo

do blog Roque Reverso

O grupo Coheed and Cambria liberou na internet o vídeo com letras da faixa “Dark Side Of Me”. A música pertence à segunda parte do disco duplo que será lançado no dia 5 de fevereiro. ”The Afterman: Descension” é o complemento da primeira parte deste trabalho, chamada ”The Afterman: Ascension”, que começou a ser vendida em outubro do ano passado.

Quem se lembra do Coheed anda Cambria, sabe que a banda norte-americana se apresentou no Rock in Rio de 2011 na capital fluminense, na Noite do Metal, que contou também com shows do Metallica, do Slipknot e do Motörhead no palco principal.

Na ocasião, o grupo liderado pelo vocalista e guitarrista Claudio Sanchez foi bem recebido pelo público, apesar de ser desconhecido pela maior parte dos presentes.

Estas duas partes de disco duplo sucedem o álbum “Year Of The Black Rainbow”, lançado em 2010. Além de Sanchez, a banda conta com Travis Stever na outra guitarra; Josh Eppard na bateria e Zach Cooper no baixo.

Veja abaixo o vídeo com letras de “Dark Side Of Me”: