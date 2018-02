Coachella entra na onda dos cruzeiros musicais

Emanuel Bomfim – Território Eldorado

O tradicional festival norte-americano Coachella, realizado em Indio, na Califórnia, lançou seu próprio cruzeiro musical, a ser realizado em dezembro deste ano. Ao todo, serão duas viagens: uma pelas Bahamas (entre 16 e 19 de dezembro) e outra pelos mares da Jamaica (entre 19 e 23 do mesmo mês). O itinerário de ambas tem partida e desembarque marcados em porto na Flórida.

O line-up do festival em alto-mar tem como principais atrações as bandas Pulp, Hot Chip, Girl Talk, além de um DJ set de James Murphy, fundador do extinto LCD Soundsystem.

Cartaz promocional do cruzeiro promovido pelo Coachella

As reservas para o cruzeiro indie começarão a ser vendidas no próximo sábado, 21 de julho. Os preços das cabines variam entre U$S 500 e U$S 1.500. Já é possível fazer um pré-cadastro no site oficial do cruzeiro.

A edição “em terra” do Coachella foi realizada em abril deste ano e contou com mais de 100 atrações em seus três dias de evento, com shows de Radiohead, Black Keys, Snoop Dogg, Bon Iver, Artic Monkeys e Noel Gallagher.