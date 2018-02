Claustrofobia anuncia gravação de DVD

da equipe Combate Rock

O Claustrofobia anuncia que toda a performance durante o “PESTE Fest”, evento agendado para o próximo dia 27 de outubro, no Cine Jóia, em São Paulo, será gravada para um futuro do DVD. Toda a captação de imagens está sob a responsabilidade da produtora cinematográfica Studio Kaiowas, que inclusive já trabalhou com as bandas Torture Squad, Shadowside, Kliav, entre outras.

No repertório deste show, Marcus D´Angelo (vocal/guitarra), Alexandre de Orio (guitarra), Daniel Bonfogo (baixo) e Caio D´Angelo (bateria) prometem executar todos os clássicos da carreira do grupo, além das composições de “Peste”, considerado um dos melhores discos lançados em 2011 pelos principais meios de comunicação especializados do país, e lançado no mercado pela gravadora Sangre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos para o “PESTE Fest” continuam à venda na Galeria do Rock (Consulado do Rock), Jam Music Store e nas bilheterias e site do Cine Jóia. Os ingressos custam R$ 15,00 (1° lote meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira). O evento também contará com a participação das bandas Oitão e Project46.



Serviço PESTE Fest

Bandas: Claustrofobia, Oitão e Project46

Data: 27 de outubro, sábado

Local: Cine Jóia

End: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – www.cinejoia.tv

Abertura da casa: 21h | Project46: 21h30 | Oitão: 22h30 | Claustrofobia: 23h45

Ingressos:

Lote 1: R$ 30,00 inteira / R$ 15,00 meia-entrada

Lote 2: R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia-entrada

Venda de ingressos:

Galeria do Rock: Consulado do Rock – (11) 3221-8344

Jam Music Store – R. Teodoro Sampaio, 763 loja 12 – 11 3081.6213

Cine Joia – segunda-feira à sexta-feira, das 10h às 18h. Final de semana, a bilheteria só abre em dia de show, 1h antes da abertura oficial da casa

Venda online: cinejoia.tv/ingressos

Telefone: 11 3231.3705

Capacidade: 1.200 pessoas

Cartões de crédito e débito: Visa, Mastercard, Diners e Elo

Possui área de fumantes e acesso a deficientes

Censura: 18 anos

Chapelaria: R$ 5,00

Serviço de vallet: R$ 20,00

Imprensa: (13) 9161.6267 – press@theultimatemusic.com

Cartaz: