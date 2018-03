Claudia Leitte vai cantar Led Zeppelin no Rock in Rio

A cantora Claudia Leitte divulgou o setlist do show que fará hoje no Rock in Rio 2011. Ele inclui uma canção do Led Zeppelin, “D’yer Ma’ker”.

A música foi lançada pela banda em 1973 e faz parte do álbum “Houses of the Holy”. O título brinca com a pronúncia da palavra “Jamaica” e a canção tem arranjos de reggae e dub.

COMENTÁRIO DO BLOG: Vão deixar essa mulher cometer esse crime? Será que não tem nenhum juioz de plantão para impedir o show dela ou mandar prendê-la??????????????????????????????