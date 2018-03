Claudia Leitte mistura axé e rock

Para desespero de muitos roqueiros, Claudia Leitte emendou o hit Beijar Na Boca com um trecho de Satisfaction, clássico dos Rolling Stones e também executou a prometida D’yer mak’er, do Led Zeppelin. A lista de covers foi adiante: Telegrama, de Zeca Baleiro, homenagem a Chico Science com Manguetown e arriscou até Água Mineral, música que atiçou o público contra Carlinhos Brown em 2001.

Durante a apresentação, a cantora teve um encontro virtual com Ricky Martin, em Samba. A faixa, gravada pelos dois em parceria, contou com os vocais gravados de Ricky e imagens do astro projetadas nos telões.

Claudia Leitte também repetiu a performance do Miss Universo com Locomotion e encerrou o show com o hit Exttravasa. Deixou o palco voando, içada por um cabo e fazendo o sinal de heavy metal.