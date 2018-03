Clássicos do início da carreira do Aerosmith ganham versão digital

estadão.com.br

Os clássicos do Aerosmith ganharam versão digital pela primeira vez e estão disponíveis para download. Todas as músicas dos discos lançados entre 1973, quando a carreira do banda teve início, até 1987 ficarão disponíveis para download no Itunes,segundo o Hollywood Reporter.

As canções fazem parte dos 10 primeiros discos dos veteranos, entre eles Toys in The Attic, de 1975 e Rock in a Hard Place, de 1982. Até então, era impossível baixar conteúdo licenciado de qualquer um desses álbuns na internet.

A iniciativa da Columbia Records, detentora dos direitos autorais do material, foi impulsionada pelo aumento das vendas dos discos do Aerosmith em 250%, depois que Steven Tyler se tornou jurado do programa de maior audiência nos Estados Unidos, o American Idol, na edição deste ano.

Os roqueiros vem ao País em outubro, para a terceira apresentação em 4 anos. Ainda há ingressos disponíveis no site da Tickets For Fun.

O Aerosmith já lançou mais de 20 discos e prepara atualmente o primeiro trabalho inédito desde Just Push Play, de 2001. Os integrantes enfrentaram diversas brigas internas nos últimos anos e vários rumores de que o grupo se separaria surgiram. Um vídeo de um jam durante as gravações do novo álbum foi divulgado pelo fã clube oficial do Aerosmith, o AeroForceOne.