CJ Ramone volta ao Brasil em turnê

da equipe Combate Rock

Baixista durante show no tradicional Hangar 110, em SP, no ano passado – crédito: Ronaldo Chavenco

CJ Ramone, lendário ex-baixista dos Ramones, está de volta ao Brasil. O músico faz uma extensa turnê com apresentação no John Bull Lagoa, em Florianópolis. A CP Management agendou 11 shows, de 26 de junho a 7 de julho.

Considerado um dos artistas mais carismáticos da música mundial, CJ Ramone traz na bagagem um repertório repleto de clássicos como “Blitzkrieg Bop”, “Sheena Is A Punkrocker”, “Poison Heart”, “I Wanna Be Sedated”, “R.A.M.O.N.E.S.”, “Pin Head”, “Pet Cemetary” e provavelmente uma versão para “My Back Pages”, do Bob Dylan, além das excelentes composições de seu álbum solo “Reconquista”.

Recentemente, o artista enviou mensagem convocando os fãs brasileiros para prestigiarem as apresentações pelo país. Confira o video em http://www.youtube.com/watch?v=PDLZqT7lVUY&feature=youtu.be.

Os ingressos para o show em São Paulo continuam à venda na Galeria Presidente (London Calling), Galeria do Rock (Consulado do Rock e loja 255), em Santo André (Metal CDs e Ratus Skateshop) e pelo site da Ticket Brasil, no valor de R$ 70,00 (1° lote – promocional/estudante) e R$ 90,00 (2° lote – promocional estudante).

A nova passagem de CJ Ramone pelo Brasil é a seguinte:

26 de Junho: John Bull Lagoa – Florianópolis/SC (Já realizado)

27 de Junho: John Bull – Curitiba/PR (Já realizado)

28 de Junho: Goiânia Arena – Tattoo Rock Festival – Goiânia/GO

29 de Junho: Tendencies Music Bar – Palmas/TO

30 de Junho: America Rock Club – Taguatinga/DF

02 de Julho: Fênix Coffee Pub – Santos/SP

03 de Julho: Nite Club – Maringá/PR

04 de Julho: Clube de Regatas Bandeirantes – Bragança Paulista/SP

05 de Julho: Hangar 110 – São Paulo/SP – Guest Band: Garotos

06 de Julho: Barraca Biruta – Fortaleza/CE

07 de Julho: Espaço Garage Park – Betim Rock Festival – Betim/MG