CJ Ramone anuncia shows pelo Brasil

Excursão já tem quatro datas confirmadas pelo país

A CP Management acaba de confirmar o retorno de CJ Ramone, baixista do lendário Ramones, ao Brasil. O músico, que foi escolhido para substituir Dee Dee e fez parte do grupo por exatos nove anos, tem passagem marcada para desembarcar no Brasil entre os dias 16 a 21 de setembro de 2012.

As datas, até o momento, são as seguintes:

16/09 – Porto Alegre – TBA

18/09 – TBA

19/09 – São Paulo – TBA

20/09 – Goiania – Bolshoi Pub

21/09 – Brasília – Arena Futebol Club

Neste momento, CJ Ramone, é acompanhado por Steve Soto (Adolescents) na guitarra e Michael Stamberg na bateria. No repertório, estão todas as composições que são verdadeiros clássicos do Rock `n Roll. A turnê pela América do Sul está programada para passar por Chile, Argentina, Uruguai e diversas cidades do Brasil.