CJ Ramone anuncia mais um show no Brasil

Após receber muitos pedido dos fãs cariocas, a CP Management, produtora responsável por trazer grandes nomes da música internacional ao Brasil, acaba de confirmar apresentação de CJ Ramone, ex-baixista dos Ramones, no próximo dia 18 de setembro, no Teatro Odisséia, no Rio de Janeiro. Os shows pelo país acontecem em Estância Velha/RS (16/09 – Arena Palco Sete), São Paulo/SP (19/09 – Hangar 110), Goiânia/GO (20/09 – Bolshoi Pub) e Brasilia/DF (21/09 – Arena Futebol Clube SCES).

Os ingressos para todas as apresentações já estão à venda e a procura é grande. Mais informações sobre como garantir presença nos shows estão disponíveis nos serviços abaixo.

CJ Ramone está prestes a desembarcar na América do Sul para uma longa série de apresentações, que vai também vai passar por diversas cidades da Argentina e Uruguai. Além disso, existe a possibilidade do ex-integrante da histórica banda americana de punk rock realizar três shows surpresa pelo Continente.

Neste momento, CJ Ramone está em plena promoção de seu mais recente disco “Reconquista”. Este trabalho tem sido bastante elogiado tanto pelos fãs, como pela imprensa especializada.

O músico virá acompanhado do guitarrista Steve Solo, do Adolescents, e do baterista Michael Stamberg. No repertório, clássicos de sua ex-banda e outros hits do Rock, que marcaram os anos 80 e 90.

Christopher Joseph Ward foi escolhido para substituir Dee Dee, o lendário baixista dos Ramones, em 1989, e ficou até o fim da banda em 1996. Com o grupo, e já usando nome de CJ Ramone, lançou os álbuns Loco Live (1991), Mondo Bizarro (1992), Acid Eaters (1994) e Adios Amigos (1995). Depois disso, o artista montou outros projetos como o Los Gusanos e Bad Chopper, e esteve outras oportunidades no Brasil para shows solo.

RECONQUISTA – Brazilian Tour 2012

Serviço Estância Velha

Data: 16 de Setembro de 2012;

Local: Arena Palco 7

End: Av. Presidente Vargas, 2466 – Rincão dos Ilhéus

Horário abertura dos portões: 18h

Bandas de abertura: Plano Reverso, Garage Monsters, Viktor V.e Flanders72

Horário show CJ: 21h30

Ingresso: 1° lote pista: ESGOTADO | 2° lote pista: R$ 25 (praticamente esgotado) | 3° lote pista: R$ 30,00 | 1° lote VIP: R$ 50,00 | 2° lote VIP R$ 65

Pontos de venda: Lojas Multisom (de Poa, NH, Caxias do Sul ) | São Leopoldo: Extreme Board Shop e Faculdades EST

Venda online: www.blueticket.com.br

Mais informações: cultura.est.edu.br

Serviço Rio de Janeiro

Data: 18 de setembro

Local: Teatro Odisséia‎

End: Avenida Mem de Sá, 66 – Lapa

Abertura: 22h

Ingresso: R$ 60,00 (1° lote)

Ingresso online: https://ticketbrasil.com.br/show/cjramone-rj.

Mais informações: 21 2224-6367 ou wwwmatrizonline.com.br‎

Censura: Menores de 18 anos, somente acompanhado dos pais ou responsável legal. Obrigatório apresentação de documento de identidade.

Serviço São Paulo

CP Management orgulhosamente apresenta CJ Ramone

Data: 19 de setembro

Local: Hangar 110

End: R. Rodolfo Miranda, 110 – Metrô Armênia

Horário: 19h

Banda de abertura: Slot e, Aurélio e seus Cometas

Ingressos: R$ 60,00 (1° lote), R$ 80,00 (2° lote), R$ 100,00 (na porta)

Pontos de venda:

Galeria Presidente: London Calling – R.24 de Maio, 116 – (11) 3223.5300

Galeria do Rock: Consulado do Rock (11) 3221.7933 | Loja 255 (11) 3361.6951

Santo André: Metal CDs – R. Dona Flaquer, 184 – (11) 4994.7565

Venda online: Ticket Brasil (http://www.ticketbrasil.com.br)

Infos: (11) 3229.7442

Cartaz: http://bit.ly/RMCTro

Serviço Brasília

Data: 21 de Setembro de 2012

Local: Arena Futebol Club

End: Sces Trecho 3 S/N Lt 1

Hora: 22h30 – Show CJ Ramone: 1h

Abertura: Rebel Shot Party

Ingressos: R$ 20,00 (1º lote) | R$ 30,00 (2º lote) | R$ 40,00 (3º lote)

Pontos de Venda: Balaio Café (201 norte, bloco B) / Koni Store (209 Sul, 109 Norte, QI 11 Lago Sul e QI 33 Guará II)

Informações: (61) 8416-5550

Evento na web: https://www.facebook.com/events/477847228900377/

Serviço Goiânia

Data: 22 de setembro

Local: Bolshoi Pub

End: Rua T-53 – Setor Bueno

Abertura das portas: 21h

Show CJ Ramone: 0h

Pontos de venda: Frans Café – Oeste, Marista e Flamboyant

Ingressos: R$ 50,00 (meia) e R$ 60,00 (na porta)

Mais informações: (62) 3285-6185 ou http://www.bolshoipub.com.br

Censura: proibida a entrada de menores de 18 anos.