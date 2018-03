Citibank Hall, ex-Palace, vai fechar em SP

Felipe Branco Cruz

Na entrada, vazia, nenhum ambulante ou cambista. A vida em Moema, na zona sul de São Paulo, segue como se nada estivesse acontecendo, mas hoje é fechamento oficial do Citibank Hall, a mais antiga casa de espetáculos de São Paulo. O contrato de locação da empresa que administra o imóvel, a produtora de shows Time For Fun (T4F), acaba nesta quinta-feira.

A dona do espaço localizado na Alameda Jamaris, número 213, é a Associação Brasileira de Educação e Assistência (Abea). Um empreendimento imobiliário será construído no local, mas ainda não há data para o início das obras.

Werther Santana/AE Contrato com empresa que administra imóvel não foi renovado

De acordo com a T4F, ela e a Abea tentarão entrar com um pedido na prefeitura para a criação de uma sala de espetáculos dentro do empreendimento.

Com 28 anos de existência, o Citibank Hall, ainda como Palace, foi a casa de shows mais badalada de São Paulo nos anos 90. Localizado num local de fácil acesso, próxima das avenidas Ibirapuera e Indianópolis, o Palace dividia os grandes shows com o Olympia, na Lapa. Hoje marca o fim dessa era romântica.