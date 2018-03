Circle II Circle retorna para dois shows em SP

Marcelo Moreira

Três anos após a primeira passagem por São Paulo, o Circle II Circle, descendente direto do finado Savatage, retorna à cidade para dois shows neste final de semana, sendo um deles totalmente acústico, uma novidade para a banda. Quem lidera o grupo é Zak Stevens, ex-vocalista do próprio Savatage – o melhor que já passou pela banda.

Stevens deixou o Savatage em busca de maior reconhecimento no final dos anos 90. Achava que a fórmula do grupo estava esgotada, tornando-se progressivamente um apêndice dentro do espectro de negócios do líder, o tecladista e também vocalista Jon Oliva.

E estava certíssimo: a Trans-Siberian Orchestra, projeto musical estilo Broadway de Oliva e Paul O’Neill, rapidamente se tornou um sucesso, ofuscando tanto o Savatage que esse morreu por inanição oficialmente em 2002. Todos os músicos da banda, exceto o vocalista Damon Jinaya e o guitarrista Jack Frost, migraram sem constrangimentos para o musical.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Circle II Circle é uma banda competente de metal progressivo, guardando muitas semelhanças com o Savatage, mas também incorporando muitos elementos do Dream Theater e do Symphony X. Desta vez a turnê promove o mais recente álbum do grupo, “Consequences of Power”, lançado em 2010.

Neste trabalho, o grupo retorna mais pesado, mas agressivo e mais melódico, com grande maturidade e um direcionamento cada vez mais progressivo neste quinto CD. As letras melhoraram bastante, talvez fruto da convivência mais estreita com toda a equipe da Transiberian Orchestra.

Em recente entrevista a uma revista inglesa, Stevens acredita que o novo trabalho é diferente por ressaltar ainda mais o som das guitarras pesadas. “O trabalho está bem coeso e aposta em conceito sobre as coisas que acontecem e que não temos realmente muito controle, e sobre um personagem que está centralmente envolvido, contra sua vontade, a este ciclo de loucura.”

CIRCLE II CIRCLE EM SP:

12/02/2011 – São Paulo/SP

Hangar 110 – Rua Rodolfo Miranda, 110

Horário: 20h00

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: R$ 50,00 (promocional/meia)

Pontos de venda: Paranoid (Galeria do Rock) – 11 3333-3563 / Metal CDs (Santo André) – 11 4994-7565

Vendas pela internet: www.ticketbrasil.com.br

Informações: www.overloadrecords.com.br

13/02/2011 – São Paulo/SP (show acústico & meet n’ greet)

Blackmore Rock Bar – Al. dos Maracatins, 1.317

Horário: 18h00

Classificação etária: livre

Ingresso: R$ 40,00 (promocional/meia – 1º lote) / R$ 50,00 (2º lote)

Pontos de venda: Blackmore Rock Bar – 11 5041-9340 / Paranoid (Galeria do Rock) – 11 3333-3563 / Metal CDs (Santo André) – 11 4994-7565

Vendas pela internet: www.ticketbrasil.com.br

Informações: www.overloadrecords.com.br