Chris Martin do Coldplay pode participar do novo álbum do U2

Previsto para ser lançado até o fim de 2013, o novo álbum do U2 poderá contar com a participação especial de Chris Martin, vocalista e líder do Coldplay. O último trabalho da banda é No Line On The Horizon, de 2009.

Fã assumido da banda irlandesa, Martin negou a colaboração. Recentemente, ele foi visto antes de uma apresentação para o projeto Inside Out, onde Bono e The Edge foram fotografados e o vocalista do Coldplay aparece ao lado dos dois em um ensaio.



Mais U2

No começo do ano, Bono revelou o possível nome do próximo álbum da banda. 10 Reasons To Exist pode ser o nome do novo álbum de estúdio do U2.

Em entrevista ao tablóide The Sun, o vocalista do U2, Bono revelou que esse será um dos possíveis nomes para o próximo trabalho. “Temos chamado de 10 Reasons To Exist, mas vou te dizer que devemos ter pelo menos mais seis possibilidades”, disse o roqueiro.



(Divulgação)