Chris Cornell anuncia lançamento de disco acústico

O cantor e compositor norte-americano Chris Cornell anunciou que vai lançar um disco acústico. A informação foi divulgada pelo site NME.

O álbum, batizado de Songbook, com data de lançamento prevista para o dia 21 de novembro (no Reino Unido), terá faixas de sua banda Soundgarden e de seus grupos anteriores, Audioslave e Temple of the Dog.

Além disso, o disco inclui gravações feitas por ele a partir de dois temas clássicos, como Thank You, do Led Zeppelin, e Imagine, de John Lennon.

O autodidata Cornell, que não sabe ler nem escrever músicas, já vinha apresentando alguns temas acústicos em shows. Ele se apresentará no Brasil no mês que vem, no SWU.