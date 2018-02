Chorão confirma retorno de Champignon ao Charlie Brown Jr.

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de uma briga com o vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr., o baixista Champignon está voltando ao grupo. O retorno foi confirmado por Chorão. O vocal escreveu um texto explicando que as diferenças entre os dois foram resolvidas e que Champignon volta à banda.

O músico que deixou o grupo em 2005, vem para substitui Heitor. O baixista do quinteto manifestou vontade de priorizar novos projetos pessoais. Leia abaixo um trecho do comunicado postado na internet por Chorão.



Da esquerda. para direita: Marcão, Champignon, Chorão, Thiago Castanho e Bruno Graveto (Divulgação)



LEIA TEXTO DE CHORÃO



“Ajustamos diferenças entre nós, botamos a limpo o motivo pelo qual nos separamos e ele me disse que percebia agora o quanto tinha sido intempestiva a maneira como ele deixou a banda e os comentários que ele fez sobre mim depois. Ele me pediu desculpas e eu aceitei de boa, mesmo passando até hoje por coisas desagradáveis por conta de todo “fala fala” e esse engano, hoje esclarecido. Porque se havia alguma coisa a ser dita, tinha que ser dita cara a cara entre nós. Motivo pelo qual sempre fiquei na minha, pois no fundo sabia que esse dia ia chegar. Nessa conversa ele também me falou que tinha vontade de voltar a tocar com o Charlie Brown Jr. Notícia que me deixou muito feliz.

Nesse momento, com a saída do Heitor e a volta do Marcão, foi decidido em uma reunião por unanimidade entre o Thiago, o Bruno Graveto, o Marcão e eu, que o mais legal, então, seria aceitar o Champignon de volta à banda. A partir de agora começa uma nova história a ser escrita por nós e por todos vocês, que sempre nos apoiaram.”