Charlie Sheen vai anunciar banda com Gene Simmons, do Kiss, no Metal Open Air

Marcelo Moreira

O ator Charlie Sheen como mestre de cerimônias de uma constelação de astros que formaram uma banda, todos eles no palco de um festival de heavy metal no Maranhão, no Brasil. Essa improvável cena era uma piada até hoje à tarde, quando a produtora Negri Concerts confirmou a banda Rock’n Roll All Stars Tour com uma das atrações do Metal Open Air, em São Luís, no mês de abril, com o ator encrenqueiro, que foi expulso da série “Two and a Half Man”, fazendo a instrodução e a apresentação da constelação de astros.

Os agentes do ator, que negocia a participação em nova série de Tv, confirmaram a sites norte-americanos de entretenimento que ele agendou visita ao Brasil em abril.

A banda na verdade é uma iniciativa o baterista Matt Sorum, ex-Cult e Guns N’Roses. O nome, Matt Sorum’s Rock’n Roll All Stars Tour, não pegou – seu nome não é mencionado, apenas o complemento -, mas não tem importância. Ele conseguiu reunir nomes importantes para uma grande jam de clássicos do rock, como os baixistas Glenn Hughes (ex-Deep Purple e Black Sabbath) e Gene Simmons (Kiss) e os vocalistas Joe Eliott (Def Leppard) e Sebastian Bach (ex-Skid row), entre outros. O vocalista inclusive canta emSão Paulo também em abril.

Este é um dos projetos mais audaciosos dos últimos anos, e jpa começa na próxima semana ma turnê extensa pelos Estados Unidos e América Central. Fazem parte ainda Duff McKagan (ex-Guns N’ Roses), Gilby Clarke (ex-Guns N’ Roses), Ed Roland (Collective Soul), Steve Stevens (Billy Idol), Mike Inez (Alice in Chains) e Billy Duffy (The Cult).